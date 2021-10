Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Kentte özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda binanın yıkılması ve hasar görmesine neden olan depremde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önemli görev aldı.Enkaz alanlarına ilk ulaşan ekipler de yine emniyet personeli oldu.İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdiGerekli bilgilendirmeleri haber merkezi ile paylaşan polisler, arama kurtarma, sağlık ve diğer ekiplerin enkaz bölgelerine gelmesi için büyük çaba harcadı.Sarsıntıdan hemen sonra polislerin telsiz konuşmaları da kentin yaşadığı felaketi bir kez daha hafızalara kazıdı.İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdi"ARKADAŞLAR SAKİN OLACAĞIZ"Polis haber merkezinin deprem anından itibaren ekiplerle konuşmaları telsize şöyle yansıdı:Haber merkezi - "Merkezden ekip ve istasyonlarımıza ilimizde güçlü bir deprem hissedildi. Tüm ekip ve istasyonlarımız bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk olması durumunda merkeze bilgi versin."73322 kodlu ekip - "Kızılay Kan Merkezi yanındaki bir bina yan yatmış durumdu. Biz olay yerindeyiz."İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdi"GÜVENLİK ÖNLEMİNİ GENİŞ ALIN.""Merkezden ekip ve istasyonlarımızın tamamına, meydana gelen bu sarsıntı, deprem nedeniyle öncelikle sakinlik. Arkadaşlar sakin olacağız. Tüm ekiplerimiz kendi bölgelerinde, ilçelerinde bulundukları güzergahlarda öncelikle kamu, kurum ve kuruluşları başta olmak üzere bölgelerini kontrol edip olumsuzlukları haber merkezine aktaracaklar. Bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermeyelim. Öncelik sakinlik. Kendi can güvenliğimiz başta olmak üzere kontrollerimize devam edelim. Aksaklıkları merkeze aktaralım ben not alıyorum."İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdi73312 kodlu ekip - "Kızılay Kan Merkezinin oradaki diğer apartman komple, tamamen çöktü.""Tamam yer bilgisini aldım. Öncelikle kendi can güvenliğinizi alın. Ben 187'ye bilgi aktarıyorum."Dönemin Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel - "Merkez Kızılay Kan Merkezinin yanındaki bina için itfaiye ekibi acil gelmesi lazım. Vatandaş durdukça panik yapıyor. Ayrıca kan merkezinin arkasındaki bir bina komple çöktü."Tolga Özel - "Merkez Kızılay kan bankasının 2 arka sokağında bir bina daha komple çöktü. İçerisinde vatandaşlar var. Dışarıda kalan vatandaşlarla açmaya çalışıyoruz."Haber merkezi - "Anlaşıldığı efendim ivedi bir şekilde 110, AFAD, 112 hepsine bilgi aktarıyoruz."Dönemin Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal - "Merkez bu 240/2 sokağa ivedi itfaiye gelmesi lazım. İçeride vatandaş ve çocuklar var. Apartman yıkılmak üzere."73341 kodlu ekip - "Haydar Aliyev Caddesi 286 Sokak kavşağında 1 bina yıkıldı. Bina komple çöktü bilginiz olsun. Buraya acil itfaiye yönlendirmemiz gerekiyor."İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdi"O GÜNÜ ÖMRÜM BOYUNCA ASLA UNUTAMAM"Tolga Özel, deprem anında makam odasında olduğunu ve hızlıca ilk ihbarın geldiği Kızılay Kan Merkezinin bulunduğu bölgeye gittiğini söyledi.Yan yatmış binaları gördüğünü ve balkonlarda vatandaşların kurtarılmayı beklediğini anlatan Özel, polis haber merkezine anons ederek, bölgeye bir an önce itfaiye ve AFAD ekiplerinin gelmesini istediklerini, olay yerinde gördüklerini de telsizden merkeze aktarmaya çalıştıklarını vurguladı.İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdiDepremin hasarını belirlemek için ilçedeki tüm ekiplerle irtibat kurduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:"Çöken binaları tespit etmemiz gerekiyordu. Çünkü olay ilk olduğunda kimse İzmir'in neresinde hasar olduğunu bilmiyordu. Daha sonra anlaşıldı ki İzmir depremi büyük oranda Bayraklı'yı vurmuş. Hasarlı binaların büyük çoğunluğu Bayraklı ilçesindeydi. İlk önce bunları tespit ettik. Kızılay Kan Merkezinin arkasında tamamen çökmüş bir bina vardı. İkinci olarak oraya intikal ettim. Bu sırada üzerimizde helikopterler uçuyordu. Haber merkezi vasıtasıyla helikopterleri üzerimizden çekmemiz gerekiyordu. Çünkü kurtarılmayı bekleyen insanlar vardı ve ses bizim için çok önemliydi."İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdiTolga Özel, emniyet teşkilatının bu tür durumlarda olay yerine ilk intikal eden ve ayakta bulunan bir kurum olduğunu ifade etti.İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdiAFAD ekipleri çalışmaları tamamen devralana kadar vatandaşların kurtarılması için görev yaptıklarını dile getiren Özel, depremin ardından ilçenin her köşesine bakmaya çalıştıklarını kaydetti.Polis merkezlerini de kontrol ettiklerini belirten Özel, "İlk önce vatandaşımızı düşündük. Hepimiz koşturduk, tüm ekiplerim sokaktaydı. Tek tek nerelerde ne var bunu tespit ettik. Çünkü yola çıkacak ekiplerin ne kadar bir kuvvetle gelmesi lazım, neye ihtiyaç var, herkes bize soruyordu. Biz de tüm bilgileri aktardık. O günü ömrüm boyunca asla unutamam." dedi.