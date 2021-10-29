İşte FETÖ'nün şike itirafı! Mahrem imam şok detaylar anlattı...

FETÖ'nün MİT yapılanması mahrem imamlarından Özgür Kaya 'futbolda şike' kumpasının detaylarını anlattı. Özgür Kaya, "Operasyonların tamamı Fetullah Gülen'in onayıyla yapıldı. Bu tür operasyonlarla ilgili herhangi bir şahıs veya kurumla ilgili operasyon yapılacağında Gülen'e bir şey arz edildiği zaman kendisi, 'Eğer bizden bilinmeyecekse yapın' derdi" diye konuştu.

FETÖ'nün 2016'da başlayan 88 sanıklı 'Futbolda şike kumpası' 2016 davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca bin 292 yıl hapis cezasına, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü bin 971 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'i 76 kez 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal', 155 kez 'Resmi belgede sahtecilik', 80 kez 'İftira' suçlarından toplamda bin 766 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı 76 kez 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme', 166 kez 'Resmi belgede sahtecilik', 91 kez 'İftira' suçlarından toplamda bin 292 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.



Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ise 47 kez 'Haberleşmenin gizliğini ihlal etme', 81 kez 'Resmi belgede sahtecilik', 44 kez 'İftira' suçlarından 999 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum edilmişti. Mahkeme heyeti bu üç sanığa daha önceden 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza verildiği için karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 91 kez 'İftira' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, 35 sanık hakkında beraat ya da karar verilmesine yer olmadığı kararına hükmetmişti. Geri kalan 43 sanığın da değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.



'KARABULUT'UN ANLATTIKLARI OLDU'



Fetullahçı Terör Örgütü'nün istihbarat yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapan Özgür Kaya, şike kumpasının arka yüzünü anlattı. Kaya, mahrem imam Murat Karabulut'un süreci organize edenler arasında olduğunu söyleyerek, örgüt tarafından yapılacak olan operasyonların fitilini ateşlediğini kaydetti. Kaya, 'Örgüt kendisini koruma adına bazı operasyonlar düzenledi. Bunlardan başında şike operasyonu geliyor. Bu fitili ateşlemek gibi bir şey oldu. Bu operasyonda Murat Karabulut planlayıcılar arasında. Şike operasyonunu kendisi anlattı. Her ay istihbarat mahrem imamlarla yapılan toplantıda Karabulut bir şike operasyonu yapılacağını, Fenerbahçe öznesinde yapılacağı, puan silme, küme düşürülme, başta Aziz Yıldırım olmak üzere üst düzey yöneticilere operasyon yapılacağı ve tutuklanacağı, sonrasında aynı şekilde başka kulüplere de yapılacağını anlattı. Bunların hangi zaman aralıklarında alınacağına varana kadar kendisi bizzat anlattı. Toplantıdan 2 ay sonra operasyon gerçekleştiğinde Murat Karabulut'un anlattığı şekilde birebir olduğunu gördük' dedi.



'FETULLAH GÜLEN ONAYIYLA YAPILDI'



İstedikleri zaman operasyon yapabileceklerini göstermek için yaptıklarını anlatan Kaya, 'Bence en önemlisi artık yolların ayrılmaya başladığı ki artık farkına varılmaya başladıktan sonra şike operasyonuyla mevcut hükümete veya devletin belli yapılarına, 'biz bakın güçlüyüz, her yerdeyiz, gerek emniyette, gerek istihbaratta, gerek hukukta, gerek TSK'dayız dolayısıyla istediğimiz zaman istediğimiz şahsa operasyon yapabiliriz' mesajı verildi. Operasyonların tamamı Fetullah Gülen'in onayıyla yapıldı. Örgüt üyeleri reddetse de bütün bunların cemaatin bir planı çerçevesinde ve kronolojik bir sıraya konulduğunda cemaatin kendisi için hayati olarak gördüğü meseleler için yaptığını görebiliriz. Fetullah Gülen herhangi bir şahıs veya kurumla ilgili operasyon yapılacağı zaman ya da kendisine bir şey arz edildiği zaman 'eğer bizden bilinmeyecekse yapın. Eğer bizden bilinecekse biraz daha bekleyelim' derdi' şeklinde konuştu.