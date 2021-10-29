  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İETT şoförü ile kamyon sürücüsü birbirine girdi! İstanbul'da trafikte yol verme kavgası

İstanbul Esenyurt'ta bir İETT şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme sebebiyle başlayan tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştıkları görüldü

İETT şoförü ile kamyon sürücüsü birbirine girdi! İstanbul'da trafikte yol verme kavgası
Ekleme: 29.10.2021 - 11:02 Güncelleme: 29.10.2021 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
İETT şoförü ile kamyon sürücüsü birbirine girdi! İstanbul'da trafikte yol verme kavgası
Esenyurt'ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı.

Çevredeki vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.



Olay, dün öğlen saatlerinde Kıraç Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.



İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek
kavgaya dönüştü. Bazı vatandaşlarında İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.



Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...
MSB'den '29 Ekim' videosu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar trafiğe kapanacak?
İETT şoförü ile kamyon sürücüsü birbirine girdi! İstanbul'da trafikte yol verme kavgası
Cumhuriyet'in 98 yıl önceki kuruluş belgeleri
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
Ünlü sunucu Öykü Serter'in hakaretleri cezasız kalmayacak!
Türkiye'den ABD'ye büyük rest! F-35 için 3 seçenek sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak
Bunu yapan 2 yıl erken emekli oluyor! Kurallar değişti... On binleri ilgilendiriyor
CHP'li Maltepe Belediye'sinden 29 Ekim hediyesi: Her mahalleye heykel
CHP'nin yenilik dediği 'Kara Kış Fonu' elinde patladı! Sektör temsilcileri 'propaganda yaptı' dedi
TBMM'ye sunuldu! Evlilere vergi indirimi, kamuda esnek mesai!
AK Parti'den cemevleriyle ilgili yeni düzenleme çalışması
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Cumhuriyet 98 yaşında! Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtı
117 yaşındaki Muteber Nine'den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum
Osman Kavala bildirisinde defter henüz kapanmadı!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi düştü' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı
Muharrem İnce'den 'Tezkereye 'Evet' demek ihanettir' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim mesajı: Gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.

ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim mesajı: Gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.

45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi, 83 yaşında beraat etti!

45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi, 83 yaşında beraat etti!

Karavanın içini gören gözlerine inanamıyor

Karavanın içini gören gözlerine inanamıyor

Cristiano Ronaldo yine baba oluyor

Cristiano Ronaldo yine baba oluyor

Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi

Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi