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Herkes şok oldu! Kemal Sunal filmi gerçek oldu!

Kemal Sunal 'ın Korkusuz Korkak filmi Balıkesir'de gerçek oldu. 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR görüntüleri, 80 yaşlarındaki başka bir hastanın MR görüntüleri ile karıştı. İşte inanılmaz olayın detayları

Ekleme: 29.10.2021 - 11:16 Güncelleme: 29.10.2021 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Herkes şok oldu! Kemal Sunal filmi gerçek oldu!Türk sinemasının efsane ismi 'ın oynadığı filmi, Balıkesir'de gerçek oldu…

Eylül ayında el titremesi şikâyetiyle Atatürk Şehir Hastanesi'ne giden 17 yaşındaki Bektaş Bozbey'in MR filmleri, başka bir hastanın görüntüleri ile karıştı.



80 yaşlarındaki bir başka hastaya ait olduğu belirlenen görüntülerde ciddi hastalıklar tespit edilmesi sebebiyle Balıkesir Çocuk Nöroloji Doktoru İ.D.Ç'nin isteği üzerine Bektaş Bozbey, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.



Kendi imkânları ile Bursa'daki hastaneye giden Bektaş Bozbey ve ailesi, buradaki Çocuk Nöroloji Uzmanı Cengiz Havalı'nın dikkati sayesinde skandal karışıklığı öğrendi. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıkan Bektaş Bozbey'in, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde çekilen MR'ı başka bir hastanınkiyle karıştırılmıştı.



Baba Halil Bozbey, bu durumun tam bir skandal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'MR görüntülerine bakılarak çocuğuma ya yanlış bir tedavi uygulansaydı? Ya yanlış bir ameliyata alınsaydı? Bunun sorumlusu kim olacaktı? Bir diğer konu ise bizim görüntülerimiz ile karışan röntgenin esas sahibinin kim olduğu.

Muhtemelen oğlumun MR görüntüleri de ona verildi ve hastalığını şu anda bilmiyorlar. O kişinin de çok ciddi bir hastalığı var fakat elindeki röntgen görüntüleri oğluma ait olduğundan muhtemelen doktorlar 'herhangi bir sorun bulunmuyor' gibi bir açıklama yapmıştır. Doktorlarla görüştüğümde suçu MR çeken kişilere atıyor. Çocuk Nöroloji doktoru İ.D.Ç'den şikâyetçiyim. Madem oğlumun hastalığı bu kadar ciddi bir durumdaydı, neden bizi ambulansla Bursa'ya göndermedi? Neden bizi kendi halimize bıraktı? Bu olayın peşini bırakmayacağım.'

17 yaşındaki Bektaş Bozbey'inki ile karışan MR görüntülerinin kime ait olduğu henüz bilinmezken baba Halil Bozbey, süreci adli mercilere taşıdı.

Yaşananlar sebebiyle 3 gün sokaklarda kaldıklarını ve farklı bir şehirde mağdur olduklarını belirten Halil Bozbey, yaşanan skandalı Korkusuz Korkak filmine benzetti.

Yaşanan film gibi olayı yargıya taşımak için sürecin başladığını belirten avukat Muharrem Saygı, müvekkilinin oğlunun MR raporlarında gerçekleşen karışıklığın ardından ailenin yaşadığı korku, panik ve üzüntünün söz konusu olduğunu vurgulayarak, 'Konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yakından takipçisi olacağız' diye konuştu.
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