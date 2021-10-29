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HDP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı görmezden geldi!

Türkiye Cumhuriyet'in 98. yılını kutlarken, HDP'den hiçbir mesajın yayınlanmaması dikkatlerden kaçmadı.

HDP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı görmezden geldi!
Ekleme: 29.10.2021 - 16:10 Güncelleme: 29.10.2021 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
HDP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı görmezden geldi!
Türkiye genelinde 29 Ekim coşkusu var. Devlet ve millet, düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet'in 98. yılını kutluyor. Edirne'den Kars'a kadar ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise büyük bir sessizlik içerisinde.

HDP, 29 EKİM'İ YOK SAYDI

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili hiçbir mesaj yayınlamadı.

Türk bayrağına hiçbir yerde yer vermeyen, düzenlenen etkinliklerde İstiklal Marşı okunmasını doğru bulmayan HDP'nin, 29 Ekim'deki bu sessizliği tepkilere neden oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yok sayan HDP'nin tavrını, ittifak ortakları CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin nasıl yorumlayacağı merak konusu.

Bilindiği üzere; HDP, Millet İttifakı içerisinde resmi olarak yer almasa da ittifaka gizli destek verme görevini üstlendi.

Seçim döneminde CHP'deki üst düzey isimler, her aileden bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye hesapları yaptı.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın iktidarı kaybetmesi için bir araya gelen partilerin, birbirlerine uzak noktalardaki politikaları izliyor olması, Millet İttifakı'nın ömrünün kısa süreceği şeklinde yorumlanıyor.
HDP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı görmezden geldi!
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