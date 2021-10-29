Hastaneden çıkan Kraliçe Elizabeth’in görüntüsü paylaşıldı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, geçen hafta hastaneye kaldırıldı.Ön tetkikler için çarşamba günü hastanede tedavi altına alınan 95 yaşındaki Kraliçe, perşembe günü Windsor Kalesi'ne geri döndü.HASTANEDEN SONRA İLK GÖRÜNTÜKraliçe Elizabeth'in hastaneye gidişi her ne kadar gizli tutulmaya çalışılsa da İngiliz basınında çıkan haberlerin ardından Buckingham Sarayı'ndan açıklama yapılarak gelişme doğrulandı.KRALİÇE ELIZABETH'İN KEYFİ YERİNDEBuckingham, son olarak İngiliz Kraliçe'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşım yaptı. 2'nci Elizabeth, şiir dalında altın madalyanın kazananı David Constantine'e çevrimiçi ortamda ödülünü takdim etti.Son günlerde bastonla gezen Kraliçe'nin son derece keyifli olduğu görüldü.PEŞ PEŞE ZİYARET İPTALLERİ20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal edilen Kraliçe Elizabeth'in, son olarak Glasgow'da düzenlenecek iklim zirvesine katılmayacağı duyuruldu.İngiltere Kraliçesi'nin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan'da 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.