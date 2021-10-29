CHP'nin yenilik dediği 'Kara Kış Fonu' elinde patladı! Sektör temsilcileri 'propaganda yaptı' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir giriştiği 'Kara Kış Fonu' propagandası elinde patladı.Kılıçdaroğlu'nun günlerdir dilinden düşürmediği ve enerji sektörü için yenilik diye duyurduğu 'Kara Kış Fonu'nun da içi boş çıktı.Önceki gün elektrik, doğal gaz, kömür ve akaryakıt sektörünü temsil eden oda ve der yöneticileri ile internet ortamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun sektör temsilcileri tarafından kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar, çözüm değil siyasi propaganda amacıyla sektörü topladığını gösterdi.AKARYAKITTAN VERGİ ALMAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYESabah'ta yer alan habere göre, sektör temsilcilerinin 'Siz iktidarın yapamadığı neyi yapabileceksiniz?' sorusunu ise Kılıçdaroğlu'nun yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin devletin vergiden feragat ederek 34 milyar liranın vatandaşın cebinde kalmasını sağladığını, dünyada KDV harici akaryakıttan vergi almayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattıkları öğrenildi. Sektör temsilcileri, 'Ortada iddia ettiği gibi 'Kara Kış Fonu'na ilişkin bir çalışmaları yok, sadece goygoy yaptı' dediler