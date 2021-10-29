CHP'li Maltepe Belediye'sinden 29 Ekim hediyesi: Her mahalleye heykel

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen, “Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirildi. Heykel sanatçıları tarafından yapılan heykeller, mahalle muhtarları ile anlaşılarak yedi mahalleye yerleştirildi.Sempozyumda tasarlanan eserleri Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, heykelleri tasarlayan heykeltıraşlar ile birlikte inceledi."VATANDAŞLARIMIZA HEDİYEMİZ"Etkinlik hakkında konuşan Başkan Ali Kılıç "Maltepe’de bu yıl ilk defa uluslararası heykel sempozyumu gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 aydır devam eden bir çalışmaydı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Maltepemize, Maltepeli hemşehrilerimize hediye etmek istedik" dedi.