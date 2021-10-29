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Beyaz Gazete
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Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kendi kazdığı kuyuya düşen kepçe, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Ekleme: 29.10.2021 - 00:46 Güncelleme: 29.10.2021 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü
Bursa’nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde alt yapı çalışmaları sırasında bir kepçe, kendi kazdığı derin çukura düştü.

KAZDIĞI ÇUKURA DÜŞEN KEPÇE İÇİN VİNÇ ÇAĞRILDI
Kepçe operatörü işçilerin yardımıyla çukurdan çıkarken, hareket kabiliyeti kalmayan kepçe için vinç çağrıldı. Sokağa gelen vinç, kepçeyi düştüğü çukurdan kurtardı.

Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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