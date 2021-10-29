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Bunu yapan 2 yıl erken emekli oluyor! Kurallar değişti... On binleri ilgilendiriyor

Emeklilik yaşı bazı şart ve gerekçelerle öne çekilebiliyor. Yasal düzenlemeler, sigortalının çalışmaya çeşitli nedenlerle ara verdiği zamanlardaki primlerini sonradan ödeyerek emeklilik tarihini öne çekmesine imkan sağlıyor. Askerlik ve yurt dışında bulunma süreleri bunlardan bazıları olarak biliniyor. Peki emeklilik yaşı kaç yıl öne çekilebilir? Emekli olmak için şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Bunu yapan 2 yıl erken emekli oluyor! Kurallar değişti... On binleri ilgilendiriyor
Ekleme: 29.10.2021 - 10:32 Güncelleme: 29.10.2021 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Bunu yapan 2 yıl erken emekli oluyor! Kurallar değişti... On binleri ilgilendiriyor
Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.

NASIL BORÇLANILIR?

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 38,16 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir.

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir. Doğum borçlanması için de günlük tutar 2021 yılı için 38,16 TL. 720 gün borçlanacak bir kadın sigortalının bu çerçevede 27 bin 475 TL ödeme yapması gerekiyor.
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Bunu yapan 2 yıl erken emekli oluyor! Kurallar değişti... On binleri ilgilendiriyor
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