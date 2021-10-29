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Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
Ekleme: 29.10.2021 - 10:04 Güncelleme: 29.10.2021 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Başkan Erdoğan, Ata'nın huzuruna çıktıktan sonra mozoleye çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu başladı. Devlet Erkanı saygı duruşunun sona ermesiyle İstiklal Marşı'nı okudu.

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İstiklal Marşı'nın da okunmasıyla Erdoğan burada Anıtkabir özel defterine mesajını yazarak imzaladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizin itibarını artırmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ ANITKABİR'DE

Türk Bayrakları ile Anıtkabir'in avlusuna gelen vatandaşlar, törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. 81 ilden çok sayıda ziyaretçi Anıtkabir'e geldi.

Vatandaşlar Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanına sevgi göstersinde bulundu.
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