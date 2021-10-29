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Başkan Erdoğan: Atatürk Kültür Merkezi eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin göründüğü yerdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan eserin inşası 2 buçuk gibi rekor bir sürede tamamlandı. Açık konuşmak gerekirse bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin göründüğü yerdir." dedi. Erdoğan, AKM'nin yapımına karşı çıkanlara da seslendi, "Ortaya çıkan eser karşısında mahçubiyet ve üzüntü duyacaklarını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Atatürk Kültür Merkezi eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin göründüğü yerdir
Ekleme: 29.10.2021 - 18:08 Güncelleme: 29.10.2021 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Atatürk Kültür Merkezi eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin göründüğü yerdir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, tören için AKM'ye eşi Emine Erdoğan ile geldi. Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi kapıda karşıladı.

Erdoğan ve protokol heyeti içeri geçtikten sonra kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdelenin parçalarının ve makasların günün hatırası olarak saklanmasını istedi. Erdoğan'ın bu konuda çevresindekileri uyardığı görüldü.

Protokol daha sonra ise bale ve opera salonuna geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar içeren bir konuşma gerçekleştirdi.

"CUMHURİYETİMİZİ KURANLARA BORCUMUZU 2023 HEDEFLERİMİZİ ORTAYA KOYARAK ÖDEME GAYRETİNDEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizim Cumhuriyetimizin 100.yılı için koyduğumuz hedeflerimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bu yolda çalışarak ödeme gayretindeyiz.

"DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"

Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan eski AKM binasını yıktırmamak için yapılanları hatırlıyorsunuz. Halbuki biz çok daha güzelini yapacağımızı söylemiştik.

"KAOS ÇIKARMA VESİLESİNE DÖNÜŞTÜRÜP ÜLKEYE VAKİT KAYBETTİRDİLER"

Gezi olayları sırasında AKM'nin nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Eski AKM binası kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesine dönüştürülerek ülkeye vakit kaybettirildi.

"ESKİ TÜRKİYE VE YENİ TÜRKİYE FOTOĞRAFININ EN BELİRGİN GÖRÜNDÜĞÜ YER"

Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan eserin inşası 2 buçuk gibi rekor bir sürede tamamlandı. Açık konuşmak gerekirse bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin göründüğü yerdir.

"KARŞI ÇIKANLARIN BU ESER KARŞISINDA MAHÇUBİYET VE ÜZÜNTÜ DUYACAKLARINI ÜMİT EDİYORUM

Atatürk Kültür Merkezi'nin yapılmasına karşı çıkanların ortaya çıkan bu eser karşısında mahçubiyet ve üzüntü duyacaklarını ümit ediyorum.

Bu muhteşem eserin İstanbul'umuza ve ülkemie hayırlı olmasını diliyorum.

"YENİ NESİLLERE EN BÜYÜK HEDİYELERDEN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ülkemizin kültür sanatına kalıcı bir iz bırakmak için gece gündüz çalışarak ortaya çıkardık. Türkiye'nin 2023 hedefleribe uygun böyle bir eseri kazandırmakla bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdiğimizi düşünüyorum.

Böyle bir eserin meydana getirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kardeşimi özellikle kutluyorum. Burayı yakın markajda takip etmesi, bugün bu açılışı yapma şanına bizi kavuşturdu.



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