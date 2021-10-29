Avustralya medyası: Ambargolar Türkiye’yi geliştirdi

Türkiye'nin savunma sanayisi ve İHA/SİHA teknolojisi şimdi de Avustralya medyası tarafından mercek altına alındı.The Australian isimli gazete tarafından, "Gelecekteki savaşlarda silahlı insansız hava araçları: Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin asimetrik teknolojiye ihtiyacı var" başlığıyla yayımlanan haberde, Türkiye hakkında şu ifadeler yer aldı:"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ETKİLEYİCİ"Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarının bir sonucu olarak, Türkiye etkileyici bir savunma sanayi geliştirdi. 150 kg akıllı mühimmat taşıyabilen ve 24 saatten fazla havada kalabilen Bayraktar TB2 drone gibi sistemlerin geliştirilmesine yol açtı."TESPİT EDİLMESİ ZOR"Boyutları nedeniyle, 20.000 fitlik bir muharebe irtifasında çalışırken çıplak gözle görülemezler ve benzer şekilde yapılarında çok fazla karbon fiber kullanıldığından radar ve elektro-optik sistemler tarafından tespit edilmesi zordur."BİZE KARŞI KULLANILSAYDI..."Bunlar Avustralya Ordusuna karşı konuşlandırılsaydı, sonuçlar eşit derecede dengesiz olabilirdi çünkü ADF (Avustralya Savunma Kuvvetleri) henüz insansız hava araçlarına karşı sistemlere önemli bir yatırım yapmadı ve hiçbir mühimmat kabiliyetine sahip değil.