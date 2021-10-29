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Antalya’daki dehşetin detayları ortaya çıktı! Öldürdü soydu taksi ile kaçtı!

Antalya'da sonu cinayetle biten kuyumcu soygununda yeni detaylar ortaya çıktı. Kar maskeli soyguncu kuyumcu çalışanını 48 yaşındaki Abuzer Atakan Gür'ü tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçmıştı. Gelen yeni bilgilere göre katil soyguncunun taksiyle kaçtığı bildirildi. İşte detaylar...

Antalya’daki dehşetin detayları ortaya çıktı! Öldürdü soydu taksi ile kaçtı!
Ekleme: 29.10.2021 - 16:53 Güncelleme: 29.10.2021 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Antalya’daki dehşetin detayları ortaya çıktı! Öldürdü soydu taksi ile kaçtı!
Olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana gelmişti.

Başında kar maskesi kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu.

Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Gür'ü başından ve göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

TAKSİ İLE KAÇMIS

Antalya'da yaşanan kuyumcu soygununda ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah kuyumcu dükkanını açtıktan sonra çalışan Abuzer Atakan Gür 'ün içeri girişi sırasında soyguncu arkadan dükkana giriyor. Çalışanı önce ensesinden bitişik atışla yere düştükten sonra göğsünden vuruyor.



Soygunun ardından 40 metre uzaktaki taksi durağına giderek başındaki kar maskesini çıkartıp taksiye binerek olay yerinen uzaklaşıyor.

EŞİ VE OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Korkunç soygunun ardından olay yerine gelen Abuzer Atakan Gür 'ün eşi Nurcan oğlu Talat gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken anne ve oğlu yakınları teselli etti.

Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Abuzer Atakan Gür 'ün cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.



Yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan korkunç soygunu ardından polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İşyeri vurulma anı kamera görüntüleri ve MOBESE görüntülerin incelemeye aldı.

Saldırganı yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.
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