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Alec Baldwin'in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi

Dünya kamuoyunda şok etkisi yaratan Hollywood'da yaşanan trajik olay ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Halyna Hutchins'in kazayla öldüğü, Joel Souza'nın ise yaralandığı kazada kurşunların Baldwin'in silahından çıktığı öğrenilmişti. Sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi ise dikkat çekmişti. Olay ile ilgili savcılıktan yeni açıklama geldi...

Ekleme: 29.10.2021 - 13:40 Güncelleme: 29.10.2021 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Alec Baldwin'in karıştığı set ölümüne ilişkin yeni detay: Savcılıktan açıklama geldi
Ünlü aktör Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne neden olurken, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı set ölümü ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Trajik kazada Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi gelmişti. Olaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamanın ardından gözler o isimlere çevrildi.

Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.


Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins hayatını kaybetti. Omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Yaşanan trajik olay ile ile ilgili yeni bulguları paylaşan Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.


Mendoza, 'Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca.' dedi.


GÖRÜNTÜNÜN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İlçe şerifi, sette güvenlik konusunun fazla hafife alındığını, olayın yaşandığı sahnenin kamera görüntüleri bulunurken söz konusu kazaya dair herhangi bir görüntü olmadığını söyledi.

ABD The Santa Fee bölgesi savcılığından konuya ilişkin açıklama geldi.


Savcı Mary Carmack-Altwies, Baldwin'in ceza almasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.


NET AÇIKLAMA!

Savcı,New York Times gazetesine yaptığı açıklamada 'Hiçbir şeyi ihtimal dışı görmüyoruz. Ceza verilmesi dahil her şey masada' dedi.


Soruşturmanın balistik bulgulara odaklanıldığını belirtirken, 'Film setinde çok sayıda kurşun vardı. Bu kurşunların hangi türden olduklarını anlamamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.


GÖZLER O İSİMLERE ÇEVRİLDİ
Ancak, ABD basınında yer alan haberlerde soruşturmanın merkezinde silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed bulunuyor...
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