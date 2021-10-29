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AKM açılışına dakikalar kala Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak açılacak AKM, modern yapısı ve tasarımıyla çok yönlü olarak sanatseverlere hizmet verecek. İstanbul Taksim’de yenilenen Atatürk Kültür Merkezi dünyanın önemli opera sahneleriyle yarışacak. 118 kişilik dev orkestrayı 2 bin 40 kişi izleyebilecek.

AKM açılışına dakikalar kala Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı!
Ekleme: 29.10.2021 - 17:45 Güncelleme: 29.10.2021 - 17:54 / Editör: Ozge Selin
AKM açılışına dakikalar kala Başkan Erdoğan'dan son dakika paylaşımı!
Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olarak inşa edilen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'nın açılışından önce sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

'Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.
Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden'
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