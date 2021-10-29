AK Parti'den cemevleriyle ilgili yeni düzenleme çalışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısında cemevleri ile ilgili yeni düzenlemeler geleceğinin mesajını vermişti.Konu ile ilgili ise AK Parti çalışmalarına başladı.Uzun bir süredir ibadethane statüsü almak isteyen cemevleriyle ilgili alternatif planlar hazırlandı.Bir dönem Alevi çalıştayları yapan ama bunu sonuca ulaştıramayan AK Parti'nin bu konu ile ilgili izleyeceği yöntemler de belli oldu.KÜLTÜR MERKEZİ STATÜSÜHürriyet gazetesi yazarı Abdurkadir Selvi'nin haberine göre şu an gündemde olan 3 maddelik bir düzenleme var.Bunlardan birincisi; cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerini inceleyen AK Parti, onun yerine cemevlerini ‘Kültür Merkezi' statüsüne kavuşturulması yönünde çalışmalar yapıyor.DEDELERE MAAŞCemevlerinde görevli dedelerin camideki imamlar gibi maaşa bağlanması yönünde de adım atıldı.GİDERLER DEVLETE AİTSon düzenleme ise cemevlerininin giderleri konusunda...Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmanması da gündeme alındı.