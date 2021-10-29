Adıyaman'da bulduğu yavru sincapları biberonla besleyerek bakıyor

Sincik ilçesinde yaşayan bir kişi, bir ağacın kovuğunda bulduğu 3 sincap yavrusuna, doğal bir yuva hazırlayarak özel biberonla besliyor.

dıyaman'ın Sincik ilçesinde bir vatandaş, bulduğu sincap yavrularını sahipsiz bırakmadı.



Dağ köylerinden kışın yakılmak üzere getirilen bir ağacın kovuğunda 3 sincap yavrusu bulundu. Sincapları fark eden köylüler yavruları hayvansever Mahmut Çoban'a getirdi.



AĞAÇTAN DOĞAL BİR YUVA HAZIRLADI

Bitkin halde olan yavruları alarak işletmesine götürüp, tedavi ettiren Çoban, sağlık durumları iyi olan sincaplara iş yerinin bahçesinde bulunan ağaca yuva yaptı.



Kendisine alışan sincap yavrularını biberonla besleyen Çoban, yavrulara doğal bir ortam hazırladığını belirterek şunları söyledi:



'GÖNÜLLÜ OLARAK BAKIMLARINI ÜSTLENDİM'

'Ailesinden ayrı düşen sincapları ilk gördüğümde çok duygulandım. Daha önceden de sincap yavrusu büyüttüğüm için ilk başta onlara doğal bir ortam sağlamak için bir ağaçtan kovuk yaparak onlara yuva yaptım. Veteriner hekimden yavruların sağlık kontrollerini de yaptıktan sonra iş yerimde gönüllü olarak günlük bakımlarını yapmaya başladım.



'SİNCAPLARI ÖZEL BİR BİBERON İLE BESLİYORUM'

Her gün minik yavruları onlara özel biberonda süt ile besliyorum. Bunun yanında yavrulara meşe palamutları, ceviz, badem ve fındık da veriyorum. Yavrular kendi başlarının çaresine bakacak olgunluğa ulaştıkları zaman da tekrar doğaya bırakmayı düşünüyorum.'



