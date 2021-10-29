29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı

Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti...Yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyet'in kutlamaları, ülke genelinde büyük bir sevinçle karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet erkanının resmi törenleri gerçekleşirken, halk arasında kutlamalar da sürüyor.ÇOCUKLAR, SEVİNÇLERİNİ KUTLAMALARLA YANSITTIAntalya'da Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, çocukların coşkusu yüzlerine yansıdı.Türk bayraklı ve Atatük'lü tişörtlerini giyen çocuklar, bayram sevincini kutlamalarla yansıttı.OKULLARDAN SPOR KULÜPLERİNE KADAR HEYECANÜlkenin diğer kentlerinde de benzer manzaralar yaşandı. Okullardan spor kulüplerine kadar her kesim, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını sürdürdü.