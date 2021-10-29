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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı

98'inci yılında ülkede büyük bir sevinçle karşılanan Cumhuriyet Bayramı'nda çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı
Ekleme: 29.10.2021 - 12:16 Güncelleme: 29.10.2021 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı
Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti...

Yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyet'in kutlamaları, ülke genelinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet erkanının resmi törenleri gerçekleşirken, halk arasında kutlamalar da sürüyor.

ÇOCUKLAR, SEVİNÇLERİNİ KUTLAMALARLA YANSITTI

Antalya'da Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, çocukların coşkusu yüzlerine yansıdı.

Türk bayraklı ve Atatük'lü tişörtlerini giyen çocuklar, bayram sevincini kutlamalarla yansıttı.

OKULLARDAN SPOR KULÜPLERİNE KADAR HEYECAN

Ülkenin diğer kentlerinde de benzer manzaralar yaşandı. Okullardan spor kulüplerine kadar her kesim, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını sürdürdü.




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