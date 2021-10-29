29 Ekim Cuma namazı saati, ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta? İşte 29 Ekim Cuma namazı saati...

29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta?



İstanbul Cuma Namazı Saati 29 Ekim



İzmir Cuma Namazı Saati 29 Ekim



Ankara Cuma Namazı Saati 29 Ekim



Bursa Cuma Namazı Saati 29 Ekim



Adana Cuma Namazı Saati 29 Ekim



Diyarbakır Cuma Namazı Saati 29 Ekim



, ibadet görevini tamamlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ekim ayının son Cuma günü binlerce kişi ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmeye hazırlanıyor. Cuma namazını camide kılmak isteyenler 29 Ekim Cuma namazı saatini merak ediyor. PekiCuma namazı vakitleri Diyanet'in paylaştığı namaz vakitlerine dahildir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadetlerini yerine getirecek olanlar camiye akın edecek. Cuma namazı vaktinde namaz kılanlara kısıtlama yapılmayacaktır.İstanbullular bugün Cuma namazını saat 12:53'te kılacak.İzmirliler bugün Cuma namazını saat 13.00'da kılacak.Ankaralılar bugün Cuma namazını saat 12:39'da kılacak.Bursalılar bugün Cuma namazını saat 12:54'te kılacak.Adanalılar bugün Cuma namazını saat 12.39'da kılacak.Diyarbakırlılar bugün Cuma namazını saat 12:10'da kılacak.