  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta?

29 Ekim Cuma namazı saati, ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta? İşte 29 Ekim Cuma namazı saati...

Ekleme: 29.10.2021 - 10:59 Güncelleme: 29.10.2021 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta?
29 Ekim Cuma namazı saati, ibadet görevini tamamlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ekim ayının son Cuma günü binlerce kişi ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmeye hazırlanıyor. Cuma namazını camide kılmak isteyenler 29 Ekim Cuma namazı saatini merak ediyor. Peki 29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta?

29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta?


Cuma namazı vakitleri Diyanet'in paylaştığı namaz vakitlerine dahildir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadetlerini yerine getirecek olanlar camiye akın edecek. Cuma namazı vaktinde namaz kılanlara kısıtlama yapılmayacaktır.

İstanbul Cuma Namazı Saati 29 Ekim


İstanbullular bugün Cuma namazını saat 12:53'te kılacak.

İzmir Cuma Namazı Saati 29 Ekim


İzmirliler bugün Cuma namazını saat 13.00'da kılacak.

29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta?

Ankara Cuma Namazı Saati 29 Ekim


Ankaralılar bugün Cuma namazını saat 12:39'da kılacak.

Bursa Cuma Namazı Saati 29 Ekim


Bursalılar bugün Cuma namazını saat 12:54'te kılacak.

Adana Cuma Namazı Saati 29 Ekim


Adanalılar bugün Cuma namazını saat 12.39'da kılacak.

Diyarbakır Cuma Namazı Saati 29 Ekim


Diyarbakırlılar bugün Cuma namazını saat 12:10'da kılacak.
Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...
MSB'den '29 Ekim' videosu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar trafiğe kapanacak?
İETT şoförü ile kamyon sürücüsü birbirine girdi! İstanbul'da trafikte yol verme kavgası
Cumhuriyet'in 98 yıl önceki kuruluş belgeleri
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
Ünlü sunucu Öykü Serter'in hakaretleri cezasız kalmayacak!
Türkiye'den ABD'ye büyük rest! F-35 için 3 seçenek sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak
Bunu yapan 2 yıl erken emekli oluyor! Kurallar değişti... On binleri ilgilendiriyor
CHP'li Maltepe Belediye'sinden 29 Ekim hediyesi: Her mahalleye heykel
CHP'nin yenilik dediği 'Kara Kış Fonu' elinde patladı! Sektör temsilcileri 'propaganda yaptı' dedi
TBMM'ye sunuldu! Evlilere vergi indirimi, kamuda esnek mesai!
AK Parti'den cemevleriyle ilgili yeni düzenleme çalışması
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Cumhuriyet 98 yaşında! Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtı
117 yaşındaki Muteber Nine'den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum
Osman Kavala bildirisinde defter henüz kapanmadı!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi düştü' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı: İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'CHP’nin durumu tartışılır' çıkışı
Muharrem İnce'den 'Tezkereye 'Evet' demek ihanettir' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim mesajı: Gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.

ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim mesajı: Gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.

45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi, 83 yaşında beraat etti!

45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi, 83 yaşında beraat etti!

Karavanın içini gören gözlerine inanamıyor

Karavanın içini gören gözlerine inanamıyor

Cristiano Ronaldo yine baba oluyor

Cristiano Ronaldo yine baba oluyor

Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi

Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi