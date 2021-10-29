29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta?
29 Ekim Cuma namazı saati, ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta? İşte 29 Ekim Cuma namazı saati...
29 Ekim Cuma namazı saati, ibadet görevini tamamlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ekim ayının son Cuma günü binlerce kişi ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmeye hazırlanıyor. Cuma namazını camide kılmak isteyenler 29 Ekim Cuma namazı saatini merak ediyor. Peki 29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta? Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta?
29 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta?
Cuma namazı vakitleri Diyanet'in paylaştığı namaz vakitlerine dahildir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadetlerini yerine getirecek olanlar camiye akın edecek. Cuma namazı vaktinde namaz kılanlara kısıtlama yapılmayacaktır.
İstanbul Cuma Namazı Saati 29 Ekim
İstanbullular bugün Cuma namazını saat 12:53'te kılacak.
İzmir Cuma Namazı Saati 29 Ekim
İzmirliler bugün Cuma namazını saat 13.00'da kılacak.
Ankara Cuma Namazı Saati 29 Ekim
Ankaralılar bugün Cuma namazını saat 12:39'da kılacak.
Bursa Cuma Namazı Saati 29 Ekim
Bursalılar bugün Cuma namazını saat 12:54'te kılacak.
Adana Cuma Namazı Saati 29 Ekim
Adanalılar bugün Cuma namazını saat 12.39'da kılacak.
Diyarbakır Cuma Namazı Saati 29 Ekim
Diyarbakırlılar bugün Cuma namazını saat 12:10'da kılacak.