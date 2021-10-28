Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.Trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.DEDEKTİFLERE İTİRAF ETTİ!Yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu belgeler ile Halls'in itirafları da gün yüzüne çıktı.Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.Silahın içinde mermi bulunmadığı konusunda oyuncuları ve ekivi uyarmak için kullanılan 'Soğuk silah' terimini kullandığını da itiraf eden Halls daha sonra öğren yemeği molası verildiğini belirtti. Söz konusu trajedinin yemek molasından sonra gerçekleştiğini beliten yardımcı yönetmen 'gerekli kontrolleri yapmalıydım' ifadesini kullandı ve olayda bir kasıt olmadığının altını çizdi.'SİLAH GÜVENLİ' DEMİŞMahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve 'güvenli' olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde 'gerçek mermi' olduğunu bilmediğini söyledi.SAVCI İLK DEFA AÇIKLADIHenüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, 'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.YEMİNLİ İFADE ORTAYA ÇIKTIKazaya sahne olan Rust filminin kameramanlarından Reid Russell'ın olayı soruşturan dedektiflere verdiği ifadede Baldwin söz konusu silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu.Russell'ın ifadesinde bundan kısa bir süre sonra silah sesinin duyulduğu bilgisi yer aldı. Kameraman Hutchins'in bir süre bacaklarını hissetmemeye başladığını söylediğini belirtti.Yeminli ifade ile ayrıca, çekim gününde sette bir kargaşa olduğunu ve kamera ekibinin birkaç üyesinin ödeme ve konaklama konusunda bir anlaşmazlık yüzünden prodüksiyonu terk ettiğini de ortaya çıkardı. Yeminli ifadede, 'Reid, kamera ekibinin ödeme ve barınma ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtti' ifadeleri yer aldı. Kameraman Russel'ın altı kişinin ayrıldığını söylediğini de sözlerine ekledi.Rust'ın baş elektrikçisi Serge Svetnoy, ise yaptığı bir Facebook gönderisinde, Hutchins ölürken kollarını tuttuğunu ve ölümünden 'ihmal ve profesyonelliksizliği' sorumlu tuttuğunu söyledi. Prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı. Olaydan hemen sonra yapılan 911 aramasının kaydı ortaya çıktı. 911 aramasını yapan filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell'e hatta beklemesi söyleniyor Mitchell'in ise o sırada 'Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğlen yemeğinde revizeleri sordu. Gördünüz mü? Silahları kontrol etmeliydi. sözlerini sarf ettiği kayıtta net olarak duyuluyor.BALDWİN'İN KANLI KIYAFETİ DELİL OLDUPolis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi. Alec Baldwin kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok.' ifadesine yer vermişti.Aktör geçtiğimiz günlerde Halyna Hutchins'in eşi Matt Hutchins ve çiftin oğullarıyla birlikte görüntülendi. Oldukça üzgün olduğu görülen ve Matt Hutchins'e sarılan Alec Baldwin ikiliye kaldıkları otelden ayrılırlarken bir süre eşlik etti.Olay ile ilgili henüz resmi olarak kimse suçlanmadı.