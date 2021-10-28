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Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkındaki flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 28.10.2021 - 11:56 Güncelleme: 28.10.2021 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan sanıklar Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporunda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları ifade edildi.


Bu kapsamda sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbete", tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Sanıklar, 19 Ocak 2022'de Ankara 9. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

TAKSİCİ YALANLADI!

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Uygun'un verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.

Esra'nın ölü bulunduğu sabah, evden çıkmadan önce taksiyi Esra'nın aradığını söyleyen Uygun'un iddialarını tanık olarak ifadesi alınan taksi şoförü yalanladı.

Esra Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.

Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da evde olduğunu söylemişti.

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