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Türkiye ve ABD heyetleri arasında ilk F-35 toplantısını tamamladı: 'Görüşme olumlu geçti'

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki ilk F-35 toplantısının tamamladığı belirtildi. Pentagon Sözcüsü Yarbay Semelroth, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve ABD heyetleri arasında ilk F-35 toplantısını tamamladı: 'Görüşme olumlu geçti'
Ekleme: 28.10.2021 - 00:37 Güncelleme: 28.10.2021 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve ABD heyetleri arasında ilk F-35 toplantısını tamamladı: 'Görüşme olumlu geçti'
 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth, Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Yarbay Semelroth, heyetin, 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi' konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.

GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, 'Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor.' ifadelerine yer verdi.
BAKAN AKAR, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde durulmuştur.' denildi.

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