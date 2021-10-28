Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar 'tezkere' yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı 'harekat yapmayalım' dedi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmaküzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıluzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin"hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanangelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerinartarak devam ettiğinin altı çizildi.Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasınabüyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞunsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler,bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehditoluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞbaşta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusalgüvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.CHP VE YANDAŞLARI PKK'YA KALKAN OLDUTezkereye hayır oyu veren CHP ve yandaş gazetecileri sınır ötesi operasyona karşıçıkarak adeta terör örgütlerine kalkan olma görevi üstlendi.CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Uğur Dündar, bugünkü köşesinde akıl dışı biryazı kaleme aldı. Sınır ötesinde harekat yaptığımız için şehit verdiğimizi iddia edenDündar, harekat yapmadığımız sürece PKK'nın Türkiye'ye saldırmayacağını ima etti.Öte yandan Dündar, eli kanlı Esad rejimi ile de barışmamızı önerdi, sınırımızdakurulmak istenen terör devletine yeşil ışık yaktı. Dündar'ın yazısının ilgili kısmı şuşekilde:"Türkiye, Beşar Esad'ı devirip yerine İhvan'cı bir yönetim getirebilmek amacıyla girdiği Suriyetopraklarında şehit vermeye devam etti. En acısı da Mehmetçiğin IŞİD gibi radikal dinci terörörgütlerini temizleme misyonunu üstlendiği İdlib'de, Rusya destekli rejim güçlerinin havasaldırılarında 33 askerimizin şehit olmalarıydı.ABD ise İsrail'in güvenliğini sağlamak için planlanan PKK/PYD garnizon devletini kurmagayretinden hiç vazgeçmedi.★★★Ve önceki gün:TBMM, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesinin 2 yıl süreyle uzatılmasına dairCumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti.Yaşanacakları 3 yıl önce söylemişiz ama daha fazla canımızı kaybetmemeyi dileyerek bir kezdaha belirtelim:Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğunun tam idrakiyle Suriye rejimiyle acilen temas ve işbirliği kararını almalı!.."KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA: ABD'NİN DESTEKLEDİĞİTERÖRİSTLER BİZE SALDIRMAZCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'ninbeka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" demişti.