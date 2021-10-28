Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar 'tezkere' yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı 'harekat yapmayalım' dedi
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, hükümete eli kanlı Esad rejimi ile barışma önerisinde bulundu, harekata gerek olmadığını savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında terörle mücadeleye gerek olmadığını belirterek "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" demişti. Dündar da Kılıçdaroğlu'nun yolundan giderek sınırımızdaki terör tehlikesine göz yumdu, terör devletine yeşil ışık yaktı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak
üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl
uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin
"hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan
gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin
artarak devam ettiğinin altı çizildi.
Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına
büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ
unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler,
bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit
oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ
başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal
güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.
CHP VE YANDAŞLARI PKK'YA KALKAN OLDU
Tezkereye hayır oyu veren CHP ve yandaş gazetecileri sınır ötesi operasyona karşı
çıkarak adeta terör örgütlerine kalkan olma görevi üstlendi.
CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Uğur Dündar, bugünkü köşesinde akıl dışı bir
yazı kaleme aldı. Sınır ötesinde harekat yaptığımız için şehit verdiğimizi iddia eden
Dündar, harekat yapmadığımız sürece PKK'nın Türkiye'ye saldırmayacağını ima etti.
Öte yandan Dündar, eli kanlı Esad rejimi ile de barışmamızı önerdi, sınırımızda
kurulmak istenen terör devletine yeşil ışık yaktı. Dündar'ın yazısının ilgili kısmı şu
şekilde:
"Türkiye, Beşar Esad'ı devirip yerine İhvan'cı bir yönetim getirebilmek amacıyla girdiği Suriye
topraklarında şehit vermeye devam etti. En acısı da Mehmetçiğin IŞİD gibi radikal dinci terör
örgütlerini temizleme misyonunu üstlendiği İdlib'de, Rusya destekli rejim güçlerinin hava
saldırılarında 33 askerimizin şehit olmalarıydı.
ABD ise İsrail'in güvenliğini sağlamak için planlanan PKK/PYD garnizon devletini kurma
gayretinden hiç vazgeçmedi.
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Ve önceki gün:
TBMM, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesinin 2 yıl süreyle uzatılmasına dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti.
Yaşanacakları 3 yıl önce söylemişiz ama daha fazla canımızı kaybetmemeyi dileyerek bir kez
daha belirtelim:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğunun tam idrakiyle Suriye rejimiyle acilen temas ve iş
birliği kararını almalı!.."
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA: ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ
TERÖRİSTLER BİZE SALDIRMAZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'nin
beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" demişti.