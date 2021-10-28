  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar 'tezkere' yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı 'harekat yapmayalım' dedi

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, hükümete eli kanlı Esad rejimi ile barışma önerisinde bulundu, harekata gerek olmadığını savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında terörle mücadeleye gerek olmadığını belirterek "Türkiye'nin beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" demişti. Dündar da Kılıçdaroğlu'nun yolundan giderek sınırımızdaki terör tehlikesine göz yumdu, terör devletine yeşil ışık yaktı.

Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar 'tezkere' yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı 'harekat yapmayalım' dedi
Ekleme: 28.10.2021 - 16:14 Güncelleme: 28.10.2021 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar 'tezkere' yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı 'harekat yapmayalım' dedi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak
üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl
uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin
"hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan
gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin
artarak devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına
büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ
unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler,
bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit
oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ
başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal
güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.

CHP VE YANDAŞLARI PKK'YA KALKAN OLDU

Tezkereye hayır oyu veren CHP ve yandaş gazetecileri sınır ötesi operasyona karşı
çıkarak adeta terör örgütlerine kalkan olma görevi üstlendi.

CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Uğur Dündar, bugünkü köşesinde akıl dışı bir
yazı kaleme aldı. Sınır ötesinde harekat yaptığımız için şehit verdiğimizi iddia eden
Dündar, harekat yapmadığımız sürece PKK'nın Türkiye'ye saldırmayacağını ima etti.
Öte yandan Dündar, eli kanlı Esad rejimi ile de barışmamızı önerdi, sınırımızda
kurulmak istenen terör devletine yeşil ışık yaktı. Dündar'ın yazısının ilgili kısmı şu
şekilde:

"Türkiye, Beşar Esad'ı devirip yerine İhvan'cı bir yönetim getirebilmek amacıyla girdiği Suriye
topraklarında şehit vermeye devam etti. En acısı da Mehmetçiğin IŞİD gibi radikal dinci terör
örgütlerini temizleme misyonunu üstlendiği İdlib'de, Rusya destekli rejim güçlerinin hava
saldırılarında 33 askerimizin şehit olmalarıydı.
ABD ise İsrail'in güvenliğini sağlamak için planlanan PKK/PYD garnizon devletini kurma
gayretinden hiç vazgeçmedi.

★★★
Ve önceki gün:
TBMM, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesinin 2 yıl süreyle uzatılmasına dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti.
Yaşanacakları 3 yıl önce söylemişiz ama daha fazla canımızı kaybetmemeyi dileyerek bir kez
daha belirtelim:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluğunun tam idrakiyle Suriye rejimiyle acilen temas ve iş
birliği kararını almalı!.."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA: ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ
TERÖRİSTLER BİZE SALDIRMAZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'nin
beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" demişti.
Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar 'tezkere' yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı 'harekat yapmayalım' dedi
Merkez Bankası Başkanı güzel haberi paylaştı: 40 milyar dolarlık çözülme var
AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu...
Katilin ifadesi ortaya çıktı!
Muzcu provokatörlere operasyon! 11'i yakalandı, sınır dışı edilecek!
CHP, iş dünyasından bir ismi aday gösterebilir
'Ramazan abi yapma ben yetimim' diye feryat etmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza belli oldu...
Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı
Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?
Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada
CHP'li Bakırköy belediyesinde isyan var! Zam alamayan işçiler belediye önündeki grevlerinin 4. gününde!
Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...
İnsanlık görevini yaparken canından oluyordu: 'Kafana sıkayım mı seni öldüreyim mi?'
Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'ın avukatına haddini bildirdi!
Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu
Belediye Başkanı geldi ama grev yapan işçileri dinlemeden gitti
Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı hakkında flaş karar!
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı kutladı
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!
TSK'dan nefes kesen tatbikat: Hedefi tam isabetle vurdular
Dizilerden etkilenip soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyorlar

Dizilerden etkilenip soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyorlar

Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL

Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...