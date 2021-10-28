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Son 13 yılda 379 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi

İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre, 2008 yılından itibaren dünyada 379 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti.

Ekleme: 28.10.2021 - 14:11 Güncelleme: 28.10.2021 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Son 13 yılda 379 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdiİspanya'da düzenlenen bir araştırma, 2008 yılından bu yana dünyada 379 kişinin özçekim (selfie) yaparken hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Journal of Travel Medicine dergisinde yayınlanacak araştırmaya göre, selfie çektirirken ölenlerin sayısı son yıllarda artma eğilimi gösteriyor.

BU YIL 31 KİŞİ ÖLDÜ

Sadece 2021'in ilk 10 ayında selfie çekerken ölenlerin sayısı 31 olarak kayıtlara geçti.

ÖLENLERİN ÇOĞUNLUĞU HİNDİSTAN'DAN

Selfie çekiminde, 100'den fazla ölümle Hindistan ilk sırada gelirken, bu ülkeyi 39 ölümle ABD, 33 ülkeyle Rusya izledi.

Araştırmaya göre Hindistan'daki ölümlerin önemli bir kısmı, insanların vücudunu trenlerin penceresinden veya kapısından dışarı çıkarması sonucu yaşanan kazaların ardından gerçekleşti.

selfie

Yaşanan ölümcül kazaların önemli bir kısmı selfie çektirirken düşmeler sonucu gerçekleşti. 379 ölümün 216'sı, selfie çektirirken düşmeler sonucu meydana geldi.

Selfie çekerken yaşanan ölümcül kazalarda düşmenin ardından, otomobil veya tren kazası ile boğulmalar daha sonraki sıralarda yer aldı.

Yukarıdaki ölümleri; ateşli silahlar, elektrik çarpması ve vahşi hayvanların saldırılarıyla gelen ölümler izledi.

DAHA ÇOK GENÇLER ÖLÜYOR

Selfie çektirirken ölenlerin yüzde 41'inin 19 yaşın altında olduğu kaydedilen araştırmada, genel olarak ölenlerin yaş ortalamasının ise 24,4 olduğu aktarıldı.

Öte yandan, araştırmacılar medyaya yansımayan selfie çekimi sonucu yaşanan ölümlerle gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini düşünüyor.
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