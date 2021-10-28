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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı hakkında flaş karar!

Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından boğazından ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı Furkan Zıbıncı kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi. Katil, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı hakkında flaş karar!
Ekleme: 28.10.2021 - 12:06 Güncelleme: 28.10.2021 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı hakkında flaş karar!
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından acımasızca katledildi. Boğazı ve boynundan bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanırken, zanlı Furkan Zıbıncı ise yoğun güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi. Zıbıncı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Zıbıncı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebnem'in acılı annesi Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak 'Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum' diyerek feryat etti.

ŞEBNEM ŞİRİN'İN KATİLİ FURKAN ZIBINCI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sorgunun ardından polis ekipleri yüksek güvenlik önlemleri ile Furkan Zıbıncı'yı Denizli Adliyesi'ne götürdü.

GAZETECİLER KATİLİN SURATINA BAKARAK SORDU: NEDEN ÖLDÜRDÜN?

Gazeteciler katil Furkan Zıbıncı'nın adliyeye sevk edildiği sırada görüntü aldı. Bu sırada katile, 'Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?' şeklinde sorular yöneltildi.

Zıbıncı, soruların hiçbirine yanıt vermedi.
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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı hakkında flaş karar!
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