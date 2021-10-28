Sağlık personeli için müjdeli haber: Ücretsiz kullanabilecekler

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi. Öte yandan; Dün de sağlık çalışanlarına 4 ay süreyle ek ödeme yapılacağı haberi gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belediye tarafından karar verilmesi halinde kamu ve özel sektörde çalışan sağlık personeli toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.



Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



EK ÖDEME İMKANI



Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.



Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.



Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.



