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'Ramazan abi yapma ben yetimim' diye feryat etmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza belli oldu...

Ankara'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunu ıssız alana götürerek darp ettikten sonra soyunmasını isteyen, bu anları da kamera kaydına alan Ramazan D. için istenen ceza belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ramazan D. hakkında 'Basit yaralama', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'Çocuğun cinsel istismarı' ile 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırladı.

'Ramazan abi yapma ben yetimim' diye feryat etmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza belli oldu...
Ekleme: 28.10.2021 - 13:44 Güncelleme: 28.10.2021 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
'Ramazan abi yapma ben yetimim' diye feryat etmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza belli oldu...
Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan Ramazan D. hakkında, çeşitli suçlardan toplam 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15 YAŞINDAKİ KIZI DARP EDİP SOYUNMASINI İSTEMİŞTİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde aralarında husumet bulunan 15 yaşındaki H.A.'yı erkek arkadaşı R.D. ile birlikte ıssız alana götüren Ramazan D. şiddet uyguladığı H.A.'nın görüntülerini video kaydına almıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan incelemede T.Y. ve Ramazan D., Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar mahkemeye çıkarılmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.



36 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ramazan D. hakkında 'Basit yaralama', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'Çocuğun cinsel istismarı' ile 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin suçlamaları kısmen kabul ettiği, H.A.'yı kız arkadaşı T.Y'nin darp ettiğini, kendisinin ise bu anları cep telefonunun kamerasıyla çektiğini söylediği yer aldı. İddianamede, yapılan inceleme ve alınan ifadeler sonrası H.A.'nın darp edildikten sonra Ramazan D. ve kız arkadaşı tarafından kıyafetlerini çıkarmaya zorlandığı, genç kızın ise Ramazan D.'ye 'abi ne olur yapma' diye yalvardığı aktarıldı. H.A.'yı ıssız alanda bırakarak ayrılan Ramazan D. ile H.A.'nın çektikleri görüntüleri daha sonra sosyal medyada yayınladıkları yer aldı.
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