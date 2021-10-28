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Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek

Geçtiğimiz günlerde bir şahsın sokak röportajında 'Ben muz yiyemiyorum' demesinden sonra Türkiye'de bulunan Suriye uyruklu bazı kişiler 'Muz yeme' akımı başlatarak provokatif videolar çekmişti. Konu bir anda sosyal medyada gündem olurken, İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandığı ve işlemlerinden sonra sınır dışı edileceği aktarıldı.

Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Ekleme: 28.10.2021 - 01:10 Güncelleme: 28.10.2021 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kısa sürede gündem olan provokatif 'muz yeme' videosu çeken Suriyeli uyruklu şahıslarla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada 7 şahsın yakalandığı ve sınır dışı edileceği aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü "Bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı "muz yeme" eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.
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Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
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