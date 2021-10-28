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Muzcu provokatörlere operasyon! 11'i yakalandı, sınır dışı edilecek!

Muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan Suriyeli 31 şüphelinin 11’i, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Muzcu provokatörlere operasyon! 11'i yakalandı, sınır dışı edilecek!
Ekleme: 28.10.2021 - 14:56 Güncelleme: 28.10.2021 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Muzcu provokatörlere operasyon! 11'i yakalandı, sınır dışı edilecek!
Bir sokak röportajında sırasında “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz?” söylemi sonrası, Suriye uyruklu olduğu tespit edilen kişilerin, provakatif amaçlı sosyal medyada muz yeme görüntüsü paylaştığı tespit edildi.

31'İ DE SURİYELİ

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan baskınlarda, muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu 31 şüpheli tespit edildi.



2'Sİ HOLLANDA'YA GİTTİ, 7'Sİ DE İSTANBUL DIŞINDA

Dün ve bugün İstanbul'un Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde yapılan operasyonların ilk etabında 7, devamında ise 4 şüpheli yakalandı.

Toplam 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüphelinin, 26 Ekim'de Hollanda'ya gittiği belirlendi.



Zanlıların 7'sinin ise İstanbul dışında olduğu kaydedildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yakalanan şüphelilerin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçunda işlem gördükleri öğrenilirken, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.



Polis, firari 11 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
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