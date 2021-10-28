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Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor." şeklindeki iddiasıyla ilgili konuştu. Sarıgül, para alan partinin bunu açıklamaması halinde kendisinin ifşa edeceğini söyledi.

Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim
Ekleme: 28.10.2021 - 01:29 Güncelleme: 28.10.2021 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim
Daha önce yaptığı bir açıklamada, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu.

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"ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez." ifadelerini kullanan Sarıgül, "Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok." dedi.

"AÇIKLAMAZSA BİZ İFŞA EDERİZ"
Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı hatırlatılan Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz." diye konuştu.

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Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim
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