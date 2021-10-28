Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş anaokulu kararı! Karantina süresi...

Koronavirüsle mücadele döneminde yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte pozitif ve temaslı öğrencilerin karantina süreleriyle ilgili açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelen son dakika açıklaması bu kez anaokullarıyla ilgili.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarında 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu.Yeni uygulamanın yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" ifadelerini kullanmıştı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki hedeflerle ilgili yaptığı açıklamada, "5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz" diyerek konuya verilen önemi vurgulamış ve şu açıklamada bulunmuştu:"10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak"