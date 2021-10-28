Meteorolojiden 33 ile yağış uyarısı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji, 29 Ekim Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve öğleden sonra Van çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Erzincan, Erzurum (il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı), Kars'ın yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, 29 Ekim Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yarın yurdun doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve öğleden sonra Van çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Kar yağışı uyarısı



Erzincan, Erzurum (il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı), Kars'ın yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Rüzgarın, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesinin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden sonra zaman zaman fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.