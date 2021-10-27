Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'ın avukatına haddini bildirdi!

Melih Gökçek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:'Bülent Yücetürk eskiden savcılık yapmış birisi. 800 milyon liralık yolsuzluk yaptı dedi benim için. Tespit edilmiş ve mahkemede karara bağlanmış herhangi bir hadise yoksa bu söylenilen söz iftirafan ibarettir. Söylediklerini ispat etmek zorundadır. Kaç tane evrakınız mahkemede sahte çıktı bu yüzden belediye mahkemelerde sürünüyor. Kalkıp bana yolsuzluk yaptı diyorsunuz. Kitre bebek olayında iftira dyorlar. Kitre bebek piyasada en fazla 150-500 lira arasında satılıyor. 11 bin liraya kitre bebek mi olur? Bunlar belgeleri ile ortaya konuldu. İftira ise mahkemeye verin.''O park çalışırsa Mansur'un tozu kalmaz''Ankapark'ı batırmak için ellerinden geleni yaptılar. Parkın yaşaması için ellimizden geleni yaptık. Dünyanın en ucuz en güzel parkını kalkıp en pahalı park olarak ilan ettiler. İlk açıldığını 5 buçuk milyon insanın gezdiği parka hurdalık dersen iftira atarsın. Bu millet bana yüzde 45 oy verdi. Bunu istemeseydi bu millet bana oy verir miydi. Mansur Yavaş parkı öldürmek için elinden geleni yaptı. Hurdalıklara attıkları oyuncakların fotoğraflarını çekip bak ne hale geldi dediler.Oradaki tüm ağaçları kuruttular. Yazık değil mi? Bu kadar mı düşmansını? Şimdi diyor ki onun yanına ben dijital park yapacağım Anka Parkı o zaman çalıştıracağım. Kendince kılıf uyduruyor. Madem Ankara'yı bu kadar düşünüyorsunuz burayı Çevre Bakanlığı'na verin çalıştırsınlar.''150 liraya satılan bebeği 11 bin 500'e alınmasını meşru mu görüyorsunuz? Neymiş sanat eseriymiş. Hangi sanatçı adını versinler? Hemen oradan bana da bir iftira attı 900 bin liraya oyuncak almışım. 900 bin lira dedikleri oyuncaklar 50 bin tane plastik top, 8 bin adet raket seti, 6 bin 500 adet peluş oyuncak hayvan, 11 bin adet plastik araba, 9 bin 600 adet aksesuarlı bebek, 3 bin 420 adet dans eden müzikli bebek, 15 bin adet dans eden müzikli kedi, 2 bin adet konuşan kedi, 15 bin 120 adet kalem pil ve Bülent bey buraya dikkat etsin 56 bin 500 adet ip saçlı bez bebek. Sizin aldığınız o bebeklerin benzeri. Bunları bırakalım kömürdeki vurgunu Bülent Bey ile tartışalım. ihaledeki vurgunu tartışalım. asfalttaki 150 milyon liralık vurgunu tartışalım. Mansur Yavaş'ın Beypazarı'ndaki evinin nasıl sahte evrak ile yapıldığını tartışalım. Bunları tartışmaya var mısınız?'