Mark Zuckerberg duyurdu! Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu.İçindekilerHİSSELERİ YÜZDE 4 YÜKSELDİFacebook'un yeni çatı marka adının duyurulduğu ve metaverse platformu Horizon'ın tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından, şirketin ABD Borsalarında işlem gören hisseleri de uçuşa geçti. Facebook Connect 2021 etkinliği öncesinde 314 dolar seviyesinde olan Facebook hisseleri, etkinlikte yapılan duyuruların hemen ardından yüzde 4'lük yükselişle 324 doları aştı.