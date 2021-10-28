Mark Zuckerberg duyurdu! Facebook’un yeni adı ve logosu belli oldu
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu. Facebook'un yeni çatı marka adının duyurulduğu etkinliğin hemen ardından şirketin ABD'de işlem gören hisseleri yüzde 4 yükseldi.
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu.
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HİSSELERİ YÜZDE 4 YÜKSELDİ
Facebook'un yeni çatı marka adının duyurulduğu ve metaverse platformu Horizon'ın tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından, şirketin ABD Borsalarında işlem gören hisseleri de uçuşa geçti. Facebook Connect 2021 etkinliği öncesinde 314 dolar seviyesinde olan Facebook hisseleri, etkinlikte yapılan duyuruların hemen ardından yüzde 4'lük yükselişle 324 doları aştı.