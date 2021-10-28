İnsanlık görevini yaparken canından oluyordu: 'Kafana sıkayım mı seni öldüreyim mi?'

Adem Sarıtaş, üç gün önce maskesiz olarak Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 42 ECL 76 plakalı otobüse binmek istedi. Şoför ve yolcular tarafından uyarılan Sarıtaş, uyarılara bıçak çekerek karşılık verdi. Daha sonra şoför ve yolcular tarafından aşağıya indirilen Sarıtaş, eve gidip silahı alarak taksiyle otobüsün peşine düştü.Yolda otobüse tekrar binen Sarıtaş, yolculardan Recep Ceylan'ın bacaklarına ve ellerine ateş ederek ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan Sarıtaş, Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ahırlı ilçesinde saklandığı yaylada yakalandı. Adem Sarıtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPIP UYARDIK'Recep Ceylan'ın Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Yaşadığı dehşeti anlatan Ceylan şunları söyledi: 'Maskesiz binen şahsı otobüs şoförü, 'maskenizi takın, bu kadar insan maskesini takıyor' diye uyardı. Oda ukala bir şekilde, 'cebimde maskem var ama takmayacağım' dedi. Sonra arka tarafa gidip oturdu. Kimse bir şey demeden kalkıp geri gelerek şoföre sataşmaya başladı. Hareket halindeyken şoförün omzuna, kafasına vurdu. Bende insanlık görevimi yaparak güzelce bir şekilde, 'Tatsızlık çıkarmaya gerek yok. Arka tarafa geçip oturun. Cebinizde maskeniz varmış neden böyle yapıyorsunuz?' dedim. Benim yakamdan tutmaya çalışıp, size mi soracağım diye bağırmaya başladı. Diğer yolcularda benim yanımda durdu. Şoföre vurmaya devam ediyordu. Şoförle birlikte aşağıya inmesini istedik. İnerken bize bıçak çekti. Sonra inip gitti' dedi.'KAFANA SIKAYIM MI, SENİ ÖLDÜREYİM Mİ?'Sarıtaş'ın peş peşe ateş ederek kendisini vurduğunu belirten Recep Ceylan, 'Yolda giderken otobüse biri bindi. Ağzında maske, başına da kapüşonu geçirmiş. Yolculardan biri bana ağabey bu senin biraz önce tartıştığın çocuk dedi. Kafamı çevirmeye kalmadan birden bacağıma ateş etmeye başladı. İlk sol bacağımdan vurdu sonra diğer bacağıma sıktı. Herkes kaçışmaya başladığında bütün mermiyi benim üzerime boşalttı. ''Tabancayı en son kafama doğrultarak, 'Kafana sıkayım mı, seni öldüreyim mi?' diye bağırıyordu. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Tedavi sürecim devam edecek. Yürüyebilmem zaman alacak. Bacağımdaki bütün kemikleri kırmış. İyilik yapalım derken canımızdan oluyorduk. Ben vatandaşlık görevimi yaptım' diye konuştu.