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İngiltere ve Fransa arasında kriz: Fransız Bakandan gerilimi tırmandıracak sözler...

Fransa ve İngiltere arasında Brexit sonrası avlanma alanlarına erişim konusundaki gerilim devam ediyor. Son olarak İngiltere'nin karasularında faaliyet göstermek için ruhsat vermeyi reddetmesi üzerine Fransa, dün müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde misilleme tedbirleri uygulayacağını açıklamıştı. Bugün Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiltere’ye ait bir balıkçı teknesine el koyarak, bir tekneye ise sözlü uyarıda bulundu. Fransız Bakan Clement Beaune ise konuya ilişkin yaptığı açıklamasında; Şimdi güç dilini konuşmalıyız, İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." dedi.

İngiltere ve Fransa arasında kriz: Fransız Bakandan gerilimi tırmandıracak sözler...
Ekleme: 28.10.2021 - 19:01 Güncelleme: 28.10.2021 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
İngiltere ve Fransa arasında kriz: Fransız Bakandan gerilimi tırmandıracak sözler...
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, devam eden balıkçı sorununda İngiliz hükümetinin sadece "güç dilinden" anladığını belirtti. Beaune, CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağını belirtti.

SİSTEMATİK OLARAK KONTROL EDİLECEK

İngiltere'den gelen veya oraya giden İngiliz tırların ve gemilerin sistematik olarak kontrol edileceğini ifade eden Beaune, gemilerin kontrollerinin dün gece başladığını söyledi.

Beaune, bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini aktardı.

Kurallara uymayan bir "ortakla" güven ortamında olamayacaklarını ifade eden Beaune, "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MİSİLLEME SAVAŞLARI

Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adadaki limanı ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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