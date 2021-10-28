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HDP'yle birlikte 'Hayır' oyu demişti! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken sözler: Tezkereye 'Evet' demek Cumhuriyet'e ihanettir

CHP, TSK'nın Suriye ve Irak'taki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP'yle birlikte 'Hayır' oyu vermişti. CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç açıklama daha geldi. Muğla ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

HDP'yle birlikte 'Hayır' oyu demişti! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken sözler: Tezkereye 'Evet' demek Cumhuriyet'e ihanettir
Ekleme: 28.10.2021 - 19:35 Güncelleme: 28.10.2021 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
HDP'yle birlikte 'Hayır' oyu demişti! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken sözler: Tezkereye 'Evet' demek Cumhuriyet'e ihanettir
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilirken, CHP ve HDP tezkereye hayır oyu vermişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkere oylaması öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"TEZKEREYE EVET DEMEK CUMHURİYET'E İHANET ETMEKTİR"

Tezkereye 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepkiler devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Muğla'da toplu açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem" ifadelerini kullandı.

CHP, AYNI İFADELERİNİ GEÇTİĞİ 6 TEZKEREYİ ONAYLAMIŞ

CHP tezkereye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin onayı ile geçti.

2019'daki tezkere metni.



ÖNCEKİ TEZKERELERLE BİREBİR AYNI

Daha sonraki tezkerelerde de benzer şekilde bu metin yer alıyor. Birebir aynı ifadelerin yer aldığı tezkere metinlerine, CHP önceki yıllarda 'evet' oyu vermişti.

"YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgüyü YPG'ye kol kanat gererek "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." demişti.

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