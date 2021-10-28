  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ'nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü! Tutanakla kayda alındı: Kendisi istememiş...

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ve kanser hastası olması nedeniyle sosyal medyadan “son evre kanser hastası tedavi edilmiyor” şeklinde algı operasyonu yürütülen Ayşe Özdoğan’ın yatış işlemleri için hastaneye götürüldüğünü ancak tedaviyi kabul etmediği öğrenildi.

FETÖ'nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü! Tutanakla kayda alındı: Kendisi istememiş...
Ekleme: 28.10.2021 - 16:56 Güncelleme: 28.10.2021 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü! Tutanakla kayda alındı: Kendisi istememiş...
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan hükümlü olarak bulunan Ayşe Özdoğan, kanser hastası olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, Ayşe Özdoğan'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yatışının yapılması, tedavi süreci ve sağlık durumunun uygun olduğu ölçüde refakatçiye izin verilmesi için gerekli olan tüm tedbirlerin derhal alınmasına hükmetmişti.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Söz konusu bu kararın ardından Ayşe Özdoğan, Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğine sevk edildi ve yatış işlemleri başlatıldı. Ancak hükümlü Ayşe Özdoğan'ın yatarak tedaviyi kabul etmemesi üzerine kurum idaresince tutanak tutularak tekrar kuruma geri getirildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN ALGI OPERASYONU YAPILDI

Ayşe Özdoğan için sosyal medyadan "son evde kanser hastası tedavi edilmiyor" şeklinde bir algı operasyonu yürütülürken, Özdoğan'ın tedavisinin yapılmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği talep edilmişti. Ancak Ayşe Özdoğan'ın yatış işlemleri için hastaneye götürüldüğü ve tedaviyi kabul etmediği için tekrar kuruma götürüldüğü öğrenildi.
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! İkranur Tirsi cinayetinde karar açıklandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den takdir belgesi! Tezkereye hayır dedi ödülü kaptı
Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti
28 Şubat davası hükümlüsü Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak hakkında kritik karar
FETÖ'nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü! Tutanakla kayda alındı: Kendisi istememiş...
Yarım günlük mesai, İstanbul'da trafiği olumsuz etkiledi!
Sözde Atatürkçü Uğur Dündar'dan akıllara zarar 'tezkere' yazısı! Terör devletine yeşil ışık yaktı 'harekat yapmayalım' dedi
Merkez Bankası Başkanı güzel haberi paylaştı: 40 milyar dolarlık çözülme var
AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu...
Katilin ifadesi ortaya çıktı!
Muzcu provokatörlere operasyon! 11'i yakalandı, sınır dışı edilecek!
CHP, iş dünyasından bir ismi aday gösterebilir
'Ramazan abi yapma ben yetimim' diye feryat etmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza belli oldu...
Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı
Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?
Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada
CHP'li Bakırköy belediyesinde isyan var! Zam alamayan işçiler belediye önündeki grevlerinin 4. gününde!
Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...
İnsanlık görevini yaparken canından oluyordu: 'Kafana sıkayım mı seni öldüreyim mi?'
Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'ın avukatına haddini bildirdi!
Dizilerden etkilenip soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyorlar

Dizilerden etkilenip soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyorlar

Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

Meteorolojiden 33 ile yağış uyarısı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Meteorolojiden 33 ile yağış uyarısı: Kar ve kuvvetli sağanak geliyor

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...