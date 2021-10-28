FETÖ'nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü! Tutanakla kayda alındı: Kendisi istememiş...

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan hükümlü olarak bulunan Ayşe Özdoğan, kanser hastası olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, Ayşe Özdoğan'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yatışının yapılması, tedavi süreci ve sağlık durumunun uygun olduğu ölçüde refakatçiye izin verilmesi için gerekli olan tüm tedbirlerin derhal alınmasına hükmetmişti.TEDAVİYİ KABUL ETMEDİSöz konusu bu kararın ardından Ayşe Özdoğan, Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğine sevk edildi ve yatış işlemleri başlatıldı. Ancak hükümlü Ayşe Özdoğan'ın yatarak tedaviyi kabul etmemesi üzerine kurum idaresince tutanak tutularak tekrar kuruma geri getirildiği öğrenildi.SOSYAL MEDYADAN ALGI OPERASYONU YAPILDIAyşe Özdoğan için sosyal medyadan "son evde kanser hastası tedavi edilmiyor" şeklinde bir algı operasyonu yürütülürken, Özdoğan'ın tedavisinin yapılmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği talep edilmişti. Ancak Ayşe Özdoğan'ın yatış işlemleri için hastaneye götürüldüğü ve tedaviyi kabul etmediği için tekrar kuruma götürüldüğü öğrenildi.