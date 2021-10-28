Ekim Ayı Enflasyon Beklentisi Açıklandı: Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı Mı? Ekim Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar?

Kasım ayına sayılı günler kala ekim ayı enflasyon rakamları gündeme gelmeye başladı. Ekim ayı enflasyon rakamları Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlana ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarına göre belli oldu. Peki Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı Mı? Ekim Ayı Enflasyon Oranı Ne Kadar? İşte Ekim ayı enflasyon rakamları…

Ekim Ayı Enflasyon Beklentisi Kaç?



Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?



nın ne zaman açıklanacağı ve enflasyon oranının ne olacağı gündeme geldi. TÜİK, AA Finance'in Ekim ayı enflasyon veri beklentisi anketini 18 ekonomistin katılımıyla açıklandı. Ardından Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyonu ve rezervleri açıklamasının ardından Ekim ayı enflasyon rakamları merak edilmeye başladı. PekiMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın merkezinde bu yıl dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez bankası 2021 sonu için enflasyon tahminini %14,1'den %18,4'e güncelledi. AA Finans enflasyon beklentileri anketine katılan ekonomistler, Ekim ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) %2,50 artacağını tahmin ediyor. TÜİK, AA Finance'in 18 ekonomistin katılımıyla 3 Kasım Çarşamba günü beklenen Ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacak.Anket, ekonomistlerin Ekim ayı ortalama enflasyon beklentilerinin %2,50 olduğunu gösterdi. Ankete katılan ekonomistler, Ekim ayında minimum %1,5 ve maksimum %3,40 enflasyon beklentisine sahipler. Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalama değerine göre (%2,50), geçen ay %19,58 olan yıllık enflasyon oranı %20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.Eylül ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %1,25 arttı. Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak %19,30 oldu.Ekim Ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tarafından açıklanacak.