Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. bakan Çavuşoğlu, "10 büyükelçinin açıklamaları kabul edilemez" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, " Biz sınır dışı edilmeleri için çalışmaları başlatmıştık. Pazartesi kabinede sınır dışı çalışmasını arz edecektik" dedi.Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi için önemli açıklama "Sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatmıştık" | VideoBakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;10 büyük elçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınırdışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesine göre bu bizim hakkımızdır.'NE OLACAK?' DİYE BİZE SORANLAR OLDUCumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasında sonra bir panik başladı. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan da haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler.BIDEN'IN ROLÜ NE?Krizde Bıden'ın rolü yok. Geri adım hamlesinde Beyaz Saray var.47 Avrupa Konseyi üyesi ülkesi var. Avrupa Konseyi ve Parlamenter Meclis Avrupa'nın değerleri üzerinden yürütürdü eskiden işlerini, şimdi ise politize edilmiş bir platform oldu.Bu süreçte gördüler ki artık kimse ne Türkiye'ye parmak sallayabilir ne de iç işlerine karışabilir. Ülkemizin ve milletimizin onurunu kimseye çiğnetmeyiz. Tabi bu burada kalmaz, biz bunu yaptık kaldı olmaz, biz bunun takipkisi olacağız gerekli tedbirleri alacağız..OSMAN KAVALA'NIN ÖNEMİOsman Kavala Soros'un adamı. Meşru hükümeti devirmek isteyen biri. Tüm demokratik ülkelerde bunun cezası ağırdır. Çok ağırdır hem de. Türkiye ile bu kadar uğraşılması durumu burada ortaya çıkıyor. Ancak burada Türkiye ile kimsenin uğraşamayacağını gösterdik. Üç beş büyükelçinin sözlerini de kabul etmediğimizi sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gösterdik. Dışişelri Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri de alacağız biz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz.ERDOĞAN- BIDEN GÖRÜŞMESİGörüşme talebi ABD tarafından geldi. Ya Glasgow ya da Roma'da olacaktı bu durum. Daha çok Glasgo'da yapılacak gibi duruyor. Konuşma sıralarına göre yapılacak planlama ile bu görüşme sağlanacak. Temaslarımız devam ediyor. Diplomati,k temaslarımız sürüyor. Biz mevkidaşımız Blinken ile de kaç kere görüştüğümü hatırlamıyorum bile.Bunun yanı sıra G-20'de başka görüşmeler de yapılacak. Bize görüşme talebinde bulunan liste Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talebi de olursa görüşme ayarlanacaktır.F-35 KRİZİBizler S-400'leri geri göndermeyeceğiz. F-35 konusunda ortaklardan biriyiz. Ya bizde uçaklar teslim edilecek ya da paramız geri verilmeli. Bunlar da olmuyorsa başka ürünlerle bu iş çözülmeli.ABD Kongresi'nden 11 senatör Türkiye'ye F-16 verilmemesini istiyor. Daha öncede biz ABD'den Patriot almak istedik ancak kongre kararıyla vermek istemediler. Bizde savunma güvenliğimiz için gittik ve S-400 aldık.Eğer ABD F-35'lerimizi satmazsa biz de Su-57, Su-35 ve diğer seçenekleri değerlendiririz.YUNANİSTAN VE FRANSA'YA TEPKİYunanistan'ın NATO'ya ne katkısı var. Türkiye NATO'ya katkısı bakımından ilk 8'de... Fransa'nın derdi ne? Türkiye'yi çekememezlik, Afrika'da da çekemiyor, başka yerlerde de çekemiyor.ÇOCUK GİBİ AĞLIYORDoğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlıyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye'yi şikayet etmezse olmaz. Bunlar hep aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor.Şu an 3 sondaj gemimiz Karadeniz'de odaklandılar. Filomuzu da ihtiyaca göre geliştireceğiz. Laf olsun diye değil, derdimiz gövde gösterisi de değil. Kıta sahanlığımızı koruyoruz. Bu sınırlarda ne varsa arkadaşlarımız da çalışmalarını sürdürüyor.SURİYE'YE YENİ HAREKAT OLACAK MI?Biz şu mesajı Ruslara da söylüyoruz, dünyaya da söylüyoruz. Askeri bir çözüm mümkün değil. Muhalefet ile rejim bir araya gelip anlaşmalı... PKK/YPG'nin son zamanlarda saldırıları arttı. Ne Rusya ne ABD bunları geri çekme sözünde durmadı. Böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım"Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'"CHP'YE TEZKERE TEPKİSİHDP böyle istedi onlar da 'hayır' dedi. "Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz PKK /YPG ile mücadele etmeyecek miyiz? Bize muhalefet edin ama ülkenin çıkarlarına muhalif olmayın..