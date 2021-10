Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadını dışlayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"En önemli vizyonumuzu onun 100. yıldönümü olan 2023'e adadık. Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, kültürün, inancın kendini ifade edebildiği medeniyet inşası için çalıştık, çabaladık.Geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere kadınların emeğini, kararlılığını ve katkısını görüyoruz. Milli mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. Destanlar yazan Şerife Bacı, Halide Onbaşı, gazilikle şereflenen Halime Çavuş'u, Nezahat Onbaşı, Gördesli Makbule, Şehit Tayyar Rahmiye'yi asla unutmadık, unutmayız, unutmayacağız.15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokakları dar eden, tankları durduran, silahların karşısında dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık ve çıkarmayacağız. Bu toprağın vefakar ve fedakar kadınları ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin her anında kendilerini göstermiştir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programında, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiirini okudu."KADINLARIMIZIN AZMİ ANADOLU'NUN EN BÜYÜK GÜCÜ"Tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye, üretimin her aşamasına, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdiği başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz. Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür.Girişimci, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarparak gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, mühendis, sanatçı, sporcu kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak, daha nice başarılara imza atacağız inşallah.Bu ülkenin kadınları tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, işyerinde, evde, tankların karşısında velhasıl hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Kadını erkeğiyle 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Sinsi saldırıların bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğizCumhuriyetin kuruluşunun Anadolu insanının dünyaya meydan okuyuşunun, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98. yılında işte yine kadınlarımızla birlikteyiz, beraberiz.Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayemizin güçlendirilmesi, kültür, sanat, spora katkı sağlayan anne, eş ve evlat olarak başımızın tacı tüm kadınlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.Her fırsatta altını tekrar tekrar çizdiğim bir husus vardır. Kadınlarını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Rahmetli Neşet Ertaş'ın gönül diliyle 'kadın insandır, erkek insanoğlu' diyerek ifade ettiği gibi kadın yoksa insan da yoktur.Bizim inancımız kadın erkek tüm insanları eşrefi mahlukat yani yaradılmışların en şereflisi olarak görür. Bu kabul aynı zamanda insanların her birinin izzeti, şerefi, haysiyeti, hakkı, hukukunun eşit öneme sahip olduğu anlamına gelir. Fizyolojik, coğrafi, kültürel fark bunu değiştiremez. Elbette her insanın doğuşundan gelen, hayatın akışıyla çeşitlenen farklı bir kader çizgisi vardır. Ama bu çeşitlilik temel hakların önünde değildir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi alt etmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.' dedi.Siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlara destek vermek için çalıştım, mücadele ettim. Hamdolsun Türkiye bu konuda geçmişe göre çok büyük mesafe kaydetmiştir. Hala çözüm bekleyen sorunlar, sıkıntılar, aşmamız gereken engeller mevcut olmakla beraber elimizdeki kazanımların değerini çok iyi bilmeliyiz. Birlikte çalışır, mücadele eder, yol yürürsek hepsinin de üstesinden gelebiliriz.Biz kadınlarımıza güveniyoruz, kadınlarımızın kalplerindeki sevginin, gönüllerindeki zenginliğin, Allah vergisi sezgileri, kabiliyetlerin gücüyle ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz. Hep birlikte daha güzel, adil, huzurlu, güvenli, yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.Sözlerimi şu güzel şiirle bitirmek istiyorum:Memleket isterimGök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.Memleket isterimNe başta dert, ne gönülde hasret olsun;Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.Memleket isterimNe zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;Kış günü herkesin evi barkı olsun.Memleket isterimYaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;Olursa bir şikayet ölümden olsun.Zaten ömrümüz ölüm anına kadar değil mi? İnşallah tüm dünyayı işte böyle bir memleket haline getirene kadar hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla."