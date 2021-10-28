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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den takdir belgesi! Tezkereye hayır dedi ödülü kaptı

CHP'nin istediği takdir belgesi Kandil'den geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu veren ortaklarına teşekkür açıklaması yaparak “Türkiye İşçi Partili ile Saadet Partili vekillerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye’nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." ifadeleriyle Kandil'in tebrik mesajını CHP'ye iletti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den takdir belgesi! Tezkereye hayır dedi ödülü kaptı
Ekleme: 28.10.2021 - 17:15 Güncelleme: 28.10.2021 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den takdir belgesi! Tezkereye hayır dedi ödülü kaptı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin 'evet' oylarıyla kabul edildi.

CHP KANDİL'DEN 'AFERİN'İ KAPTI

CHP Kandil'den gelen talimata uydu, terör örgütlerine kalkan olduğu için teşekkürü kaptı. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklamasında 'oluşan tablonun' topluma umut verdiğini söyledi. Günay, 'Ezber bozan, klasik reflekslerden kaçınan ve iktidarın tuzaklarına düşmeyen bir muhalefet bloğunun kurulması konusunda sorumluluk almaya hazırız' dedi.

Günay, 'Türkiye İşçi Partili ile Saadet Partili vekillerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye'nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz.' ifadeleriyle Kandil'in tebrik mesajını CHP'ye iletti.
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den takdir belgesi! Tezkereye hayır dedi ödülü kaptı
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