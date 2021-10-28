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Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

Beykoz’da bir oto galeride bulunan lüks otomobilin, değeri 60 bin TL'yi bulan farları 30 saniyede çalındı. Ustaların yarım saatte çıkardığı farları hırsızların 30 saniyede çıkartması pes dedirtti. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 28.10.2021 - 15:44 Güncelleme: 28.10.2021 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
Hırsızlık geçtiğimiz günlerde Beykoz Kavacık'ta saat 03.58 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet ile galeriye gelen 2 hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra Porsche marka lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farlarını çaldı. Farları çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. 30 saniye süren far hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Galeri çalışanı Ömür Özcan, “Sabah dükkana geldim saat 08.30 civarlarında. Arabanın farlarının olmadığını fark ettim. Daha sonra kamera kayıtlarına baktık. Karşı taraftaki taksi durağındaki arkadaşlara sorduk. Taksi durağındaki arkadaş sesi duyduk fakat olay yerine gelene kadar motorla kaçtıklarını söylediler. Yaklaşık kamera kayıtlarında 30 saniye falan sürüyor.

''30 SANİYEDE ÇALMIŞLAR''

Polis arkadaşlar geldi olay yeri inceleme geldi parmak izini baktılar fakat parmak izi göremediler. Levye gibi bir şeyle farın altından işlem yapıyorlar yani kastırıyorlar farı. Otuz saniye gibi sürede farı çalmışlar. Farların yaklaşık değeri 60 bin lira civarında. Kavacık merkezde bir arkadaşımızın da aynı şekilde beyaz renkli bir Porsche'un yine farlarını çalmışlar. Bizden sonra oraya gitmişler“ dedi.

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