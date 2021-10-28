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Belediye Başkanı geldi ama grev yapan işçileri dinlemeden gitti

İstanbul Bakırköy'de seslerini duyurmaya çalışan belediye işçileri 3 gündür grevde. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçilerin olduğu alana geldi. Ancak onların dertlerini dinlemeden alanı terk etti.

Ekleme: 28.10.2021 - 11:41 Güncelleme: 28.10.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Belediye Başkanı geldi ama grev yapan işçileri dinlemeden gitti
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçiler greve gitti. Grev alanına gelen Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise işçileri dinlemeden çekip gitmesi tepki çekti.

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde grev 3 gündür devam ediyor. 298 işçi, işlerini bıraktı. 3 yıldır alamadıkları zam ve toplu sözleşme hakkı için belediye binası önünde nöbet tutuyorlar.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, grevdeki işçilerle konuşmaya geldi. Ancak amacı işçilerin dertlerini çözmek değildi. Ortak noktada buluşmak yerine işçilere caddeyi işgal ettikleri için rahatsız olduğunu söyledi.

CHP'li belediye başkanı, grevdeki işçiler kendilerini ifade etmek isteyince, onları dinlemeden çekip gitti.

Bakırköy Belediyesi'nden haklarını alamayan işçiler, toplu sözleşme ve zam haklarını alana kadar grevi sürdüreceklerini belirtiyor.
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