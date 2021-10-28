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Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Bahçeli, paylaşımlarında tezkereye 'hayr' diyerek HDP ile saf tutan CHP'ye isim vermeden sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli, "Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır." dedi.

Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada
Ekleme: 28.10.2021 - 13:04 Güncelleme: 28.10.2021 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, 'Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.' dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI GELEN KİMLİKSİZLER'

Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımları şöyle:

Milli Mücadele haklı ve haysiyetli bir duruşun adıdır. Cumhuriyet ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren fazilet timsali, milli egemenliğin tesis ve tecessüm zirvesidir. Teslimiyetçilerin bu zirveyi idrak etmesi beyhude bir çabadır.

Dün müstevlilerin oyunlarını kahramanlıklarla bozan aziz millet kudreti, bugün onların uzantılarını, işbirlikçilerini, husumet cephesinden toplanan hıyanet temsilcilerini tekraren bozguna uğratma amacına kilitlenmiş, bundan da zerre taviz vermeme iradesiyle kenetlenmiştir.

Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet'e giden yolları açan büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir.

'BUNLAR TÜRKİYE KARŞITLARIDIR'

Türkiye'nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu'ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.

Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.

29 EKİM MESAJI

Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.

Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet'in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum.
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