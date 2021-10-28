AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak

637 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor. Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 637 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.Başkente yeni soluk getirecek AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor. Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.