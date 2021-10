Age Of Empires 4 Sistem Gereksinimleri Nelerdir? Age Of Empires 4 Çıktı Mı?

Age Of Empires Nedir?



Age Of Empires 4 Çıktı Mı?



Age Of Empires 4 Sistem Gereksinimleri Nelerdir?



Age of Empires 4 oyunu çoğu oyun sever tarafından heyecanla beklenen oyunlardan biridir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 28 Ekim tarihi verilmişti. Herkes 28 Ekim 2021 tarihini iple çekerken çoğu kişivegibi soruların cevaplarını merak etmektedir.Age Of Empires serisi herkesin severek oynadığı tarihi bir strateji oyunudur. Aslında kurduğunuz imparatorluğu büyütmek ve diğer devletlere oranla daha gelişmiş bir hale getirmek bu oyunun temel amacıdır.Oyunda diğer tüm devletlere karşı galip gelirseniz oyunu kazanmış sayılıyorsunuz ve oyununuz bitmiş sayılıyor. Bu oyunun dördüncü serisinin çıkmasına ise sayılı günler kaldı. Age Of Empires 4 çıktı mı ve Age Of Empires 4 sistem gereksinimleri oyunun hayranları tarafından merak edilen konular arasındadır.Age Of Empires 4'ün Microsoft tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde çıkacağı duyurulmuştu. Age Of Empires 4 çıktı mı sorusu çoğu kişi tarafından merak edilen bir soruydu. Age Of Empires 4 oyunu yarın itibariyle sevenlerinin karşısına çıkacak.Age OF Empires tarih ve oyun sever kişilerin oldukça ilgisini çekerek büyük patlama yaşayan bu oyun daha önce çıkardığı üç serisiyle de oldukça beğeni toplamıştı. Peki, Age Of Empires 4 sistem gereksinimleri nelerdir?Oyun severler tarafından merak edilen konulardan biri de Age Of Empires 4 sistem gereksinimler nelerdir sorusudur. Aslında bu oyun bir önceki sürümlerinin sistem gereksinimlerinden çok büyük farklar taşımamaktadır.-64 bit işlemci ve işletim sistemi-İşletim sistemi: Windows 10 64bit-İşlemci:3.6 GHz 6-core (Intel i5) veya AMD Ryzen 5 1600 CPU ile AVX destekleri gerekmektedir.- Bellek: 16 GB RAM-Ekran Kartı: Nvida GeForce 970 GPU veya AMD Raedon RX 570 GPU ile 4GB VRAM-DirectX: Sürüm 12