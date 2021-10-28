  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Age Of Empires 4 Sistem Gereksinimleri Nelerdir? Age Of Empires 4 Çıktı Mı?

İlk üç serisiyle gündeme gelerek oyun dünyasında patlama yaratan Age of Empires oyununun dördüncüsü heyecanla bekleniyor. Çok kısa zamanda çıkacağı duyurulan Age of Empires sistem gereksinimleri nelerdir? Age of Empires sistem gereksinimleri nelerdir? İşte, merak edilenler…

Ekleme: 28.10.2021 - 14:37 Güncelleme: 28.10.2021 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Age Of Empires 4 Sistem Gereksinimleri Nelerdir? Age Of Empires 4 Çıktı Mı?
Age of Empires 4 oyunu çoğu oyun sever tarafından heyecanla beklenen oyunlardan biridir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 28 Ekim tarihi verilmişti. Herkes 28 Ekim 2021 tarihini iple çekerken çoğu kişi Age of Empires 4 çıktı mı ve Age of Empires sistem gereksinimleri nelerdir gibi soruların cevaplarını merak etmektedir.

Age Of Empires Nedir?


Age Of Empires serisi herkesin severek oynadığı tarihi bir strateji oyunudur. Aslında kurduğunuz imparatorluğu büyütmek ve diğer devletlere oranla daha gelişmiş bir hale getirmek bu oyunun temel amacıdır.

Oyunda diğer tüm devletlere karşı galip gelirseniz oyunu kazanmış sayılıyorsunuz ve oyununuz bitmiş sayılıyor. Bu oyunun dördüncü serisinin çıkmasına ise sayılı günler kaldı. Age Of Empires 4 çıktı mı ve Age Of Empires 4 sistem gereksinimleri oyunun hayranları tarafından merak edilen konular arasındadır.

Age Of Empires 4 Çıktı Mı?


Age Of Empires 4'ün Microsoft tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde çıkacağı duyurulmuştu. Age Of Empires 4 çıktı mı sorusu çoğu kişi tarafından merak edilen bir soruydu. Age Of Empires 4 oyunu yarın itibariyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
Age OF Empires tarih ve oyun sever kişilerin oldukça ilgisini çekerek büyük patlama yaşayan bu oyun daha önce çıkardığı üç serisiyle de oldukça beğeni toplamıştı. Peki, Age Of Empires 4 sistem gereksinimleri nelerdir?

Age Of Empires 4 Sistem Gereksinimleri Nelerdir?


Oyun severler tarafından merak edilen konulardan biri de Age Of Empires 4 sistem gereksinimler nelerdir sorusudur. Aslında bu oyun bir önceki sürümlerinin sistem gereksinimlerinden çok büyük farklar taşımamaktadır.

İşte Age Of Empires 4 sistem gereksinimleri;

-64 bit işlemci ve işletim sistemi
-İşletim sistemi: Windows 10 64bit
-İşlemci:3.6 GHz 6-core (Intel i5) veya AMD Ryzen 5 1600 CPU ile AVX destekleri gerekmektedir.
- Bellek: 16 GB RAM
-Ekran Kartı: Nvida GeForce 970 GPU veya AMD Raedon RX 570 GPU ile 4GB VRAM
-DirectX: Sürüm 12
Merkez Bankası Başkanı güzel haberi paylaştı: 40 milyar dolarlık çözülme var
AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu...
Muzcu provokatörlere operasyon! 11'i yakalandı, sınır dışı edilecek!
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı kutladı
CHP, iş dünyasından bir ismi aday gösterebilir
TSK'dan nefes kesen tatbikat: Hedefi tam isabetle vurdular
'Ramazan abi yapma ben yetimim' diye feryat etmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza belli oldu...
Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı
Taksicilerden UKOME öncesi Yenikapı'da eylem: Esnaf burada İmamoğlu nerede?
Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada
CHP'li Bakırköy belediyesinde isyan var! Zam alamayan işçiler belediye önündeki grevlerinin 4. gününde!
Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı hakkında flaş karar!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i vurduğu kazada son dakika gelişmesi: Polis belgeleri sızdı!
Ümitcan Uygun'un yalanı ortaya çıkmıştı! Esra Hankulu ölümünde flaş gelişme: Kabul edildi...
İnsanlık görevini yaparken canından oluyordu: 'Kafana sıkayım mı seni öldüreyim mi?'
Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş'ın avukatına haddini bildirdi!
Sevgilisini öldürdü, cesetle teslim oldu
Belediye Başkanı geldi ama grev yapan işçileri dinlemeden gitti
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası...
Başkan Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi!
O koltuktan servet çıktı! Altınlar bakın kime ait!

O koltuktan servet çıktı! Altınlar bakın kime ait!

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında öldü

Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL

Bir haftada 300 kilo sattı: ’Gençlik iksiri’ kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında büyük şok !

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...