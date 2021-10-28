Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı

Kendisini gazeteci olarak tanımlayan Özköse'nin, Ahmet Davutoğlu'nun siyasi ajandasına paralel tavır değişikliğine gitmesi dikkatlerden kaçmıyor.FETÖ'cüler hakkında sürekli yalan haber uydururak duygu sömürüsü yapan Özköse en son Mossad ajanlarını korumaya giriştiği açıklamaları gündem olmuştu.MOSSAD AJANINI KORUDU12 Eylül'de yalan bir tweet paylaşan Özköse, MİT'in yakaladığı Mossad ajanı stajyer doktor Muhammed Salhab'ın kaybolduğunu şöyle belirtmişti: 'Selçuk Üniversitesi tıp öğrencisi Filistinli Muhammed Salbah'tan 3 Eylül gününden beri haber alınmayor. Muhammed'in gri bir transporter ile Bona Hersek Mahallesi'nde zorla kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı. Neler oluyor? Muhammed'i kimler, niçin kaçırdı?'Salhab, 22 Ekim'de gerçekleştirilen MİT operasyonuyla yakalanmış, kayıp değil MOSSAD ajanı olduğu tespit edilmişti.HİLAL KAPLAN GERÇEKLERİ AÇIKLAYINA HAKARETE BAŞLADIArtık gerçek kimliği ve faaliyet alanı belli olan Özköse, bütün tuşlara basarak kadın gazeteci Hilal Kaplan'a ağır hakaretler savurmaya başladı. İşte kendisini muhafazakar olarak tanımlayan Özköse'nin skandal hakaret:MOSSAD'A VE FETÖ'YE DESTEKLERİGazeteci Hilal Kaplan Özköse ile ilgili, 'Adem Özköse'nin kayıp dediği ya FETÖ kaçağı ya MOSSAD çıkıyor' diyerek Davutoğlu dönemindeki Özgür-Der ve Haksöz üzerinden musluğunun kesildiğini, bu nedenle Başkan Erdoğan karşıtlığına direksiyon kırdığını belirtti. 'Yıllarca FETÖ'ye köpeklik yapan Pelikan çetesinin militanları sadece kadın türünün değil; insanlık türünün yüzkarası olan troliçe ablaları ve Suheyb abilerinden aldıkları emirle şahsıma yönelik saldırıya geçmişler. Elinizden geleni yapmazsanız alçaksınız.'ADEM YAVUZ ARSLAN DA ÖZKÖSE'YE DESTEK VERDİKaplan Özköse'yi FETÖ'cü üst düzey firarilerinin de desteklediğini, ''Döneceğiz, kurumlarımızı kuracağız' diyen firari FETÖcü Adem Yavuz da Adem Özköse'yi savunmuş mesela. Fasıkların takdiri olarak yeter mi?' ifadeleriyle duyurdu.Kaplan, Adem Özköse ve FETÖ'cülerin zor durumda olduklarını belirterek, 'Bunları anlatan bir ben kaldım. O yüzden ellerinde ne mühimmat varsa saldırıyorlar. Yapamadıkları tek bir şey var: Bu yalan diyemiyorlar' dedi.'İNSAN SADECE ŞU YORUMLARA BAKAR DA BİR DÜŞÜNÜR'Kaplan Özköse'nin kendisi hakkındaki hakaretine karşı, 'Adem'e kırk yılda bir FETÖ dedirttik ya, FETÖ'cüler çok incinmiş :) İnsan sadece şu yorumlara bakar da bir düşünür ama nerde ' ifadelerini kullandı.Özköse, bunun üzerine 'gazetecilik' yaptığını söyleyerek tepkilerden kurtulmaya çalışsa da, Salhab savunduğu ilk isim değil. Fetullahçı Terör Örgütü militanlarının birçok yalan ve uydurulmuş iftiralarının sözcülüğünü yapan Özköse, FETÖ'cülerin üzerinden mağduriyet oluşturmaya çalıştıkları bir isim olan Ayşe Özdoğan'ı defalarca savundu.Bununla da yetinmedi, YouTube kanalında Özdoğan ve ablasını konuk aldı.AYŞE ÖZDOĞAN YALANIAyşe Özdoğan, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kanser hastası Özdoğan'ın tedavisinin aksatıldığı şeklinde mağduriyet algısı yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı sosyal medya hesaplarından aylardır infazının ertelenmesi için kampanya yapılan Ayşe Özdoğan ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Adli Tıp raporunda; Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği ve aktif bir tedavi almadığı öğrenildi. Böylece FETÖ'nün bir algı operasyonu daha yerle bir oldu.'TECAVÜZ EDİLİP ÖLDÜRÜLDÜ' DEDİĞİ KIZ, PKK'LI TERÖRİST ÇIKTIBu söz de gazeteci, Afrin'de bir Kürt kızının katil Esed'e karşı savaşan Suriye Milli Ordusu mensuplarınca kaçırılıp tecavüz edildiği ve öldürüldüğü iftirasını atmıştı. Gerçek kısa sürede ortaya çıkmış bahsettiği kız PKK'ya katılmıştı. Afrin Savcılığı açıklamasında cesedin Afrin'de değil, Azez'de bulunduğunu belirtti. Azez Emniyet Müdürlüğü, öldürüldüğüiddia edilen 16 yaşındaki Afrinli Melek Halil'in ailesine bu cesedi göstermiş, aile cesedin kızlarına ait olmadığını ifade etmiş.Cesedin 20-30 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Polis namus cinayetinden şüphelendiğini açıkladı. Kayıp Melek ise henüz bulunamadı. Olayın ne Afrin ile, ne TSK ile nede SMO ile bir ilgisinin olmadığı tespit edildi.NEREDE UYDURULMUŞ MAĞDURİYET VAR, ÖZKÖSE ORAYA KOŞUYOR!'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu Ali Koca'nın kızı, babasını ziyaret edemediğini iddia etmişti. Özköse, bu iddialar üzerinden FETÖ'cülerin düzenlediği mağduriyet oyununda kendisine yer edinmeye çalışsa da gerçek ortaya çıkmıştı.Özköse'nin insan hakları kisvesi altında hükümlüleri savunan ve FETÖ sempatizanlığı yapan paylaşımlarına vatandaşlar tepki gösteriyor.