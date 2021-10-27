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Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kurduğu üstünlükten rahatsız olan ve yetersiz savunma gücü nedeniyle sık sık yabancı ülkelerden yardım isteyen Yunanistan, yine bir çıkışla gündeme geldi. Suudi Arabistan’da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilgili skandal sözlere imza attı.

Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
Ekleme: 27.10.2021 - 13:15 Güncelleme: 27.10.2021 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
Türkiye'nin başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere bölgesel bir güç haline gelmesi, Yunanistan tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın tüm engelleme girişimlerine rağmen bölgedeki haklarından vazgeçmeyen Türkiye'nin kararlı tavrı, Yunanistan'ı çeşitli iş birliklerine itiyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasa dışı ilan etmeye çalışan ve bu doğrultuda sık sık Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan Yunanistan, savunma alanında da eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Daha önce, hava sahasındaki savunma hattını güçlendirmek için ABD ve Fransa ile iş birliklerine imza atan Yunanistan, müttefik arayışını sürdürüyor. Türkiye ile girdiği yarışta yaşadığı başarısızlık korkusuyla sık sık saldırgan açıklamalarda bulunan Yunan hükümeti, yaptığı yeni bir çağrıyla bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

'BİZ GÜVENDEYİZ'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Yabancı Yatırım Girişimi etkinliğine katıldı. Burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Miçotakis, Türkiye'yi deniz yetki alanları uyuşmazlığındaki agresif duruşuna son vermeye çağırdı.

Yabancı ülkelerle savunma anlaşmaları yaptığını söyleyen Miçotakis, 'Biz güvendeyiz. Jeopolitik bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Günün sonunda Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'deki bu agresif duruşunun bir sonuç getirmeyeceğini fark edeceğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saldırgan bir tutumu var' | Video

Sözlerine, 'İttifiklarımızı kurduğumuzu düşünüyorum. Çizgilerimizi çok net şekilde çizdik. Türkiye'nin bir noktada deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki temel sorunun çözümü için Yunanistan'la yapıcı şekilde çalışacağını umuyorum. Biz her zaman diyaloğa açığız ancak ne sindirileceğiz ne de egemenlik haklarımızın tehlikeye atılmasını kabul edeceğiz' şeklinde devam eden Miçotakis'in bu hadsiz sözleri, Türkiye'ye karşı duyduğu korkuyu da gözler önüne serdi.
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